Daran ist der Akku eines Modellflugzeugs schuld

Am Burgweg in Scherz AG ereignete sich am Mittwoch, kurz nach 13.30 Uhr, ein Brand in einem Einfamilienhaus. Eine Bewohnerin meldete dem Feuerwehrnotruf, dass aus dem Untergeschoss Rauch feststellbar sei. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte, konnte die aufgebotene Feuerwehr den Brand umgehend löschen.

Das gesamte Haus wurde durch den Rauch und Russ beschädigt. Der Sachschaden dürfte laut Polizeimitteilung hoch sein. Eine Person wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Spital überführt. Die ersten Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau lassen den Schluss zu, dass der Akku eines Modellflugzeugs zum Brand geführt hat. Diesen hatte der Hausbesitzer an ein Ladegerät angeschlossen.

(viv)