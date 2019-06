Darum investiert das EWZ Millionen ins Ausland

Das Elektrizitätswerk Zürich (EWZ) will den Strom aus Atomenergie durch Windkraft ersetzen. Laut EWZ-Direktor Marcel Frei ist geplant, dass bis 2034 je etwa die Hälfte des vom EWZ produzierten Stroms aus Wind- und Wasserenergie stammt, ein kleiner Rest aus Sonnenenergie. Dazu muss das Unternehmen viel Geld investieren. Derzeit sind es in den Bereichen Wind, Wasser und Sonne jährlich zwischen 60 und 130 Millionen Franken.

Ab 2020 gibt es neue Tarife



Ab dem nächsten Jahr wird es drei Produkte geben, aus denen die Kunden auswählen können: Ewz.econatur, Ewz.natur und Ewz.pronatur. Die Produkte unterscheiden sich in der Zusammensetzung. Ewz.pronatur stammt ausschliesslich aus zertifiziertem Schweizer Strom, ist aber auch teurer. Ewz.natur enthält ausschliesslich erneuerbare Energie aus eigener Produktion und wird zum neuen Standardtarif. Ewz.econatur ist Strom aus erneuerbaren Energien, aber nicht unbedingt aus eigener Produktion, aber ebenfalls zu hundert Prozent Naturstrom, und deshalb etwas günstiger.

Davon fliesst ein grosser Teil ins Ausland, wo bereits 61 Windturbinen im Betrieb sind. Im Juni sind beispielsweise in Frankreich zusätzliche 19 Windturbinen ans Netz gegangen. Insgesamt hat das EWZ damit vier Windparks in Frankreich. In Deutschland ist das Unternehmen an 32 Turbinen nahe der Insel Borkum in der Nordsee beteiligt, die Ende 2019 in Betrieb gehen werden. Und in Norwegen lässt das EWZ aktuell zwei Parks mit sieben und 22 Turbinen bauen.

Warum wird so viel im Ausland investiert?

«Im Ausland sind deutlich grössere Investitionen möglich und man kann mehr Energie pro investierten Franken herausholen», sagt EWZ-Direktor Frei. Zudem seien Projekte in der Schweiz schwierig realisierbar, wie auch zwei Beispiele aus dem Jura zeigen, an denen das EWZ beteiligt ist. «Die beiden Windparks mit insgesamt 29 Turbinen stecken seit zehn Jahren in der Entwicklung. Eine Baubewilligung liegt leider immer noch nicht vor.»

Wie kommt der Strom vom Norden in die Schweiz?

«Sie müssen sich das europäische Netz wie einen grossen Stromsee vorstellen, der von unterschiedlichen Quellen gespeist wird», erklärt Frei. Aus diesem See erhalten die Kunden ihren Strom. Aus welchem Kraftwerk der Strom kommt, lässt sich nicht mehr sagen. «Der Kunde bezahlt für den Nachweis, wo der Strom produziert wird.»

Warum wird so stark in Windenergie investiert?

«Bei der Wasserenergie ist das Potenzial in der Schweiz beinahe ausgeschöpft», so Frei. Derzeit hat das EWZ ein Projekt im Kanton Graubünden. Bei Savognin soll ein Bach gefasst und ein Kleinwasserkraftwerk gebaut werden. Das Wasser wird anschliessend in einen bestehenden Stausee geleitet. Sonnenenergie hingegen habe nicht das Potenzial, in der erforderlichen Menge Energie zu liefern. «Das ist eher lokal auf den Dächern in Zürich ein Thema.»

Worauf achtet man bei Kauf von Windparks?

Laut Frei gibt es drei Punkte, die bei der Bewertung von Projekten herangezogen werden: Umweltverträglichkeit, Akzeptanz bei der Bevölkerung und Rentabilität. Bei der Umweltverträglichkeit etwa gehe es um die Rücksichtnahme auf fliegende Tiere oder die Vermeidung von unnötigen Waldrodungen. Man kompensiere zudem auch das CO2, das durch Flüge der Mitarbeiter ins Ausland produziert werde.

Was passiert mit den Beteiligungen an den Schweizer Kernkraftwerken?

«Es ist schwierig, einen Käufer für diese Anteile zu finden», so Frei. Der Verkauf ist nötig, weil die Stadtzürcher im Juni 2016 den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2034 beschlossen haben. Laut dem EWZ-Direktor hat man versucht herauszufinden, ob es Interessenten gibt. Mehr wolle er aktuell nicht dazu sagen.

(tam)