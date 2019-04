Darum sind die offiziellen Kübel der Stadt zugeklebt

Besucher konnten sich am Wochenende an den Streetfooddays in Baden an 30 Foodtrucks und Ständen durch viele Leckereien probieren. Ein Leser-Reporter wunderte sich jedoch über das Güselkonzept im Kulturlokal Werkk auf dem Schmiedeplatz: «Sämtliche offiziellen Abfalleimer der Stadt auf dem Aussengelände waren mit schwarzem Klebeband abgeklebt.»

Es gab laut dem Leser zwar Abfallstationen, die die Veranstalter aufstellten. «Das reichte aber nicht. Viel Müll landete auf der Strasse.» Zudem hätten einige Besucher das Klebeband der offiziellen Stadtkübel aufgeschnitten, um ihren Güsel zu entsorgen.

Littering werde gefördert

Der Leser fragt sich, ob sich die Stadt so aus der Verantwortung ziehen wollte. «Sieht sie es lieber, wenn die Organisatoren den Müll entsorgen oder dieser gar auf der Strasse landet?» Dies sei ein absolut falsches Zeichen für eine sogenannte Klimastadt: «So wird doch Littering gefördert.»

Ganz anders sieht man das bei der Stadt Baden. Patrica Itel, Betriebsleiterin Werkk, sagt: «Besucher haben sogar die Sauberkeit des Festivals gelobt.» Die Abfallbehälter der Stadt hat laut Itel der Veranstalter des Festivals zugeklebt, weil sie relativ klein und bei dieser Besuchermenge schnell voll seien: «Zudem hat er keinen Schlüssel, um sie zu leeren.»

Veranstalter entsorgte Abfall vorbildlich

Der Veranstalter müsse den Abfall selber entsorgen, was er auch vorbildlich getan habe: «Er hat 15 Abfallstationen und eine Müllpresse aufgestellt.» So konnte laut Itel auch die Trennung von PET und normalem Abfall gewährleistet werden.

Auf Glas sei an der Bar ein Depot erhoben worden. Zudem hätten Springer den Abfall regelmässig auf dem Boden und auf Tischen eingesammelt. Dass bei den Abfallkübeln der Stadt das Klebeband aufgeschnitten worden sei, ist Itel nicht bekannt.

Keine abgeklebten Abfallkübel in Zürich

Nicht üblich ist es etwa in der Stadt Zürich, bei privaten Veranstaltungen auf städtischem Grund öffentliche Abfalleimer abzukleben: «Eine unserer Kernaufgaben ist das Sauberhalten der Stadt. Ein Abkleben der Abfallbehälter wäre nicht in unserem Sinn», sagt Erz-Sprecher Daniel Eberhard.

