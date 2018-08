Rega-Helikopter landet mitten in Zürich

Am Sonntagnachmittag ist ein Rega-Helikopter an der Manessestrasse in Zürich auf der Höhe Giesshübelbrücke gelandet. Die Ampeln waren vorübergehend auf Rot gestellt. Passanten und Autofahrer beobachteten das Geschehen neugierig. Grund für die aussergewöhnliche Landung: Eine Rega-Crew holte einen «Fachspezialisten Helikopter» (RSH) bei der Hauptwache von Schutz und Rettung ab.

«Die Rega-Crew aus Dübendorf flog zu einem Einsatz in Unterägeri ZG», sagt Rega-Sprecher Adrian Schindler. «Dort musste ein verunfallter Wanderer gerettet werden. Weil der Einsatz in unwegsamem Gelände stattfand, zogen wir zur Unterstützung einen Spezialisten bei». Für solche Fälle landet die Rega normalerweise auf dem Sportplatz Sihlhölzli. Da dort heute eine Veranstaltung stattfindet, musste die Rega auf der Strasse landen.

«Zur Rettung des verletzten Wanderers wurde die Rettungswinde eingesetzt,» so Schindler. Der Verunfallte wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und ins nächste Spital geflogen.

