Das erste der neuen Zürcher Trams ist da

Nun ist es endlich da: Das erste der neuen Flexity-Trams, die auf dem Stadtzürcher Netz voraussichtlich ab nächstem Sommer unterwegs sein werden. In der Nacht auf Mittwoch hat ein Schwertransporter das Fahrzeug in die Werkstatt der Stadtzürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) in Zürich-Altstetten gebracht. Gestartet ist der Transport im Werk der Firma Bombardier in der deutschen Stadt Bautzen.

Leser-Reporter T. S.* war am frühen Morgen dabei, als das Tram um 5.40 Uhr bei der VBZ-Werkstatt angeliefert wurde. «Es war kalt, aber spannend», sagt er. Die Fahrt von der Badenerstrasse in die Zentralwerkstatt sei eine Knacknuss gewesen. Der Tieflader habe mehrere Male vor- und rückwärts manövrieren müssen, bis er die Kurve geschafft hatte. Das habe rund eine halbe Stunde gedauert.

«Für mich war es ein spezieller Moment, weil ich bereits vor etwa 20 Jahren dabei war, als das erste Cobra-Tram angeliefert wurde», sagt er. Da dieses Modell mehrere Meter kürzer ist, war die Anlieferung damals einfacher.

Bis das neue Tram im regulären Fahrplan verkehrt, geht es noch eine Weile – trotz des derzeitigen Tram-Engpasses. Zuerst muss das Fahrzeug im Betrieb ausgiebig getestet und dann vom Bundesamt für Verkehr abgenommen werden. Bestellt haben die VBZ vorerst 70 Stück für 358 Millionen Franken. Das zweite Tram soll im Februar nach Zürich gebracht werden.

