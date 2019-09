Das sind die absurdesten Bürokratie-Fälle

Unnötiger Papierkram, zeitaufwendige Verfahren und vermeidbarer Stress: Die FDP kämpft seit Jahren gegen schlimme Bürokratie-Erlebnisse. Die Partei zeichnet deshalb auch dieses Jahr den absurdesten Vorfall aus. Eine Jury der Partei hat dafür aus Geschichten, die von Betroffenen aus der Bevölkerung eingereicht wurden, mehrere ausgewählt. Am Freitag wird dann der Sieger gekürt.

Umfrage Welchen Fall finden Sie preiswürdig? Zu kleine Parkscheibe

Keine Tische draussen

Fehlende Preisangaben

Gebühren für Bremshebel

Ungesicherte Ladung

Busse wegen zu kleiner Parkscheibe

Auch wenn die Parkscheibe richtig eingestellt ist und man rechtzeitig wieder wegfährt, kann es eine Busse geben. So ging es einem Autofahrer in Zürich. Er benutzte eine Parkscheibe, die nicht den Vorschriften entsprach und erhielt deshalb eine Busse von 40 Franken. Seine Parkscheibe war 10 Zentimeter breit und 12 Zentimeter hoch – statt 11 Zentimeter und 15 Zentimeter. Mit der Busse klemmte aber auch gleich eine neue Parkscheibe unter dem Scheibenwischer.

Fehlende Preisangaben bei Uhren

Im kleinen Uhrengeschäft Antique Watch auf der Gemüsebrücke in Zürich waren die Preise 29 Jahre lang nicht angeschrieben – bis eine Beamtin der Wirtschaftspolizei vorbeikam. Sie teilte laut der «Neuen Zürcher Zeitung» dem Inhaber Beat Baumgartner mit, dass er die Preise seiner Uhren im Schaufenster anbringen müsse. Ihm drohte auch eine Busse, wenn er es nicht macht. Anschreiben wollte Baumgartner die Uhren auf keinen Fall, unter anderem um Gelegenheitsdiebe nicht auf dumme Gedanken zu bringen.

Viel Gebühren für Bremshebel

Ein Bremshebel für ein Motorrad kostet im Geschäft Michel Zweiräder in Wabern bei Bern 60 Franken, die Montage 35 Franken. Doch seinen Kunden muss der Geschäftsführer Adrian Michel 290 Franken in Rechnung stellen für die Aufwände im Strassenverkehrsamt, wie der Schweizerische Gewerbeverband in einem Video berichtet. Zu den 95 Franken kommen 60 Franken für die Prüfung, 35 Franken für den Eintrag im Ausweis und 100 Franken für den Aufwand des Garagisten hinzu.

Ladung nicht gesichert

Ein Landwirt musste seinen Pferdeanhänger bei der Motorfahrzeugkontrolle in Hinwil vorführen. Dazu belud er den Anhänger mit einem Siloballen. Die Prüfung und auch der Bremsstopp verliefen einwandfrei, doch der Experte wollte am Schluss noch einen Blick ins Innere des Anhängers werfen. Dabei bemerkte er, dass der Siloballen nicht mit einer Gurte gesichert war. Wegen dieser Verletzung der Vorschriften wurde die Abnahme des Anhängers verweigert. Zwei Tage später nahm ein anderer Experte den Anhänger ab. Er inspizierte die Beladung nicht.

Keine Tische draussen

Wirt Matteo Trivisano wollte im Sommerhalbjahr zusätzliche Bistrotische vor seiner Lachsbar Frisk Fisk in Winterthur aufstellen. Die Stadt lehnte laut dem «Landboten» das Gesuch mit Verweis auf die Altstadtrichtlinien ab – trotz Einverständnis der Nachbarn vom Copy-Print-Laden. Trivisano hat deshalb erneut ein Gesuch eingereicht, das er um eine Petition mit 60 Unterschriften ergänzt hatte. Unterstützung erhielt er von umliegenden Geschäften und auch von Konkurrenten.

Welcher dieser fünf Fälle den Preis gewinnt, ist noch nicht bekannt. Die Preisverleihung findet am Freitag, 27. September, statt. Zu gewinnen gibt es eine Auszeichnung sowie eine Plexiglas-Statue.

(tam)