Das sind die beliebtesten Ziele der Uber-Kunden

«Zürcher legten mehr Wert auf Vergnügen als auf Business», so lautet das Fazit von Fahrdienstleister Uber zu den Zürcher Fahrten 2019. Bei den beliebtesten zehn Destinationen dominiert nämlich das Nachtleben. Der Zürcher Paradeplatz, 2018 noch auf Platz 3, ist gar komplett aus der Top-10-Liste gefallen.



Die Top 10

1. Flughafen Zürich

2. Zürcher Hauptbahnhof

3. Hive Club

4.Langstrasse

5. Plaza Club

6. Kaufleuten

7. Marriott Hotel

8. 25hours Hotel Langstrasse

9. Frieda’s Büxe

10.Gonzo/Fat Tony 1. Flughafen Zürich2. Zürcher Hauptbahnhof3. Hive Club4.Langstrasse5. Plaza Club6. Kaufleuten7. Marriott Hotel8. 25hours Hotel Langstrasse9. Frieda’s Büxe10.Gonzo/Fat Tony

Nightlife-Experte Alex Flach hat mit dem Hive, Frieda’s Büxe und dem Gonzo gleich drei Kunden in den Top 10, für die er die Pressearbeit erledigt: «Natürlich freuen sich die Clubs über dieses Kompliment.» Besonders das Hive auf Platz drei sei eine Auszeichnung. «Bei allen Institutionen, Restaurants und Büros, die wir in Zürich haben, ist ausgerechnet ein Club und Privatbetrieb im Kreis 5 auf Platz drei.» Den Grund für die Nightlife-Präsenz in den Top 10 sieht Flach beim veränderten Ausgehverhalten: «Man geht später in den Ausgang, ins Hive geht man beispielsweise erst gegen 1 Uhr. Da ist es deutlich schwieriger, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen, und Uber ist die zweitgünstigste Variante.»

Die Auswertung zeige aber auch, dass es mittlerweile keine Zweifel mehr gebe, dass die Langstrasse die unangefochtene Ausgangsmeile der Schweiz sei. «Es ist nicht mehr nur für eine bestimmte Szene oder eine bestimmte Alterskategorie. Alle feiern am Wochenende an der Langstrasse.»

(wed)