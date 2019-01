Graffiti stammt von Online-Magazin

Das Graffiti beim Eingang zur Kunstgalerie Photobastei am Zürcher Sihlquai wurde von «Izzy» an die Wand gesprayt. Das zeigt das Online-Magazin in einem Video.

In der Photobastei werden aktuell Werke des Graffitikünstlers Banksy gezeigt. Mehrere Medien, darunter auch 20 Minuten, hatten deshalb über die Ausstellung und das Graffiti berichtet. Banksy selbst hatte eine Anfrage nicht beantwortet.

( /20 Minuten)