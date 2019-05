Denner-Geschäftsführerin leistete Bub Erste Hilfe

Bei der Denner-Filiale an der Aarauerstrasse in Erlinsbach AG kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 8-jähriger Bub war zu Fuss auf dem Trottoir in Richtung Aarau unterwegs, als er von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt wurde.

Dem 30-jährigen Chauffeur, der von der Aarauerstrasse auf das Areal der Denner-Filiale fahren wollte, wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

«Er ist ein ganz herziger und lieber Junge»

Laut dem Bekanntenkreis der Familie musste der 8-Jährige operiert werden. Es gehe ihm aber den Umständen entsprechend gut: «Das hätte auch schlimmer enden können.» Alle hoffen nun, dass er ganz schnell wieder gesund wird. «Er ist ein ganz herziger und lieber Junge.»

Das hofft auch eine Mutter, deren Kinder die gleiche Schule besuchen wie der Bub: «Es ist einfach nur schrecklich. Als Mutter berührt mich dieser Unfall besonders.» Was am Montag genau passiert ist, wisse sie aber nicht.

Denner-Geschäftsführerin leistete Erste Hilfe

Auch bei Denner hofft man, dass es dem Jungen bald besser gehen wird. «Die Geschäftsführerin des Denner-Satelliten hat vor Ort Erste Hilfe geleistet und steht in Kontakt mit der Familie», sagt eine Sprecherin. Man fühle sich den Eltern in dieser schwierigen Situation sehr nahe.

Beim Fahrer des LKWs habe es sich nicht um einen Mitarbeiter von Denner gehandelt. «Wir nehmen in solchen Fällen immer Kontakt mit dem externen Transportunternehmen auf, das in unserem Auftrag die Auslieferungen erledigt», sagt die Sprecherin weiter. Man sei selbstverständlich an einer Klärung des Vorfalls interessiert und mit den entsprechenden Behörden in Kontakt.

Die Familie des 8-Jährigen wollte sich auf Anfrage zum Unfall nicht äussern.

(mon/wed)