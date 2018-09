Denner deckt Kosten von angeblichem Ladendieb

Es fing an mit einem Päckchen Reibkäse: Einem Rentner wurde wegen Ladendiebstahls, den er aber bestritt, landesweites Hausverbot in den Denner-Fillialen auferlegt. Wegen Hausfriedensbruch wurde er später vom Obergericht für schuldig befunden. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, verzichtete der erkrankte Mann auf einen Weiterzug an das Bundesgericht und akzeptierte die ihm auferlegten Kosten von 10'000 Franken.

Nach empörten Reaktionen aufgrund der Berichterstattung wendete sich das Blatt für den vermeintlichen Ladendieb. Denner gibt laut Bericht zu, in dem Fall Fehler gemacht zu haben und möchte sämtliche Kosten des Rentners übernehmen. Dieser freut sich: «Wenn sich Denner an den Kosten, welche mir die ganze Geschichte beschert hat, beteiligt, freut mich das sehr», sagt er zur «Aargauer Zeitung».

Der angeschlagene Mann will das Geld in die Gesundheit seiner Frau und in die eigene investieren: «Was glauben Sie, was meine Frau und ich in den letzten zwei Jahren gelitten haben. Als Ladendieb hingestellt zu werden, geht an jemandem wie mir nicht spurlos vorbei. Seither bin ich, auch gesundheitlich, nicht mehr derselbe».

Landesweites Denner-Verbot

Das Missverständnis hatte sich am 28. Mai 2016 ereignet, als der Mann im Discounter für 120 Franken eingekauft hat. Bei der Kontrolle seines Einkaufs stellte sich heraus, dass ein Päckchen Reibkäse im Wert von 1,95 Franken nicht bezahlt worden ist.

Offenbar ein Versehen. Das Produkt ist zwischen Boden und Kartonverstärkung der Einkaufstasche gerutscht. Auf dem Kassenzettel war der vermeintlich geklaute Gegenstand nicht aufgeführt.

Weil er schnell zu seiner kranken Frau wollte, unterschrieb der Rentner ein vom Sicherheitsmann ausgehändigtes Formular. Damit wurde ihm ein landesweites Hausverbot für alle Denner-Filialen auferlegt. Als der gleiche Sicherheitsmann den Rentner zu einem anderen Zeitpunkt in der Nähe des Denners wieder erkannte, begann das Verfahren seinen Lauf zu nehmen.

