«Wichtig, dass wir Linken Ja zum Stadion sagen»

54 Prozent Ja-Stimmen haben sich im November 2018 für das Stadion-Projekt Ensemble auf dem Hardturmareal in Zürich ausgesprochen. Es war bereits die dritte Abstimmung für ein neues Fussballstadion in Zürich. Damit war das Thema aber nicht beendet – am 17. Mai kommt das Stadion, das Credit-Suisse-Arena heissen wird, erneut vor das Stadtzürcher Stimmvolk. Die IG Freiräume hatte ein Referendum gegen den Gestaltungsplan ergriffen.

Umfrage Sind Sie für ein neues Fussballstadion? Ja, Zürich braucht ein reines Fussballstadion.

Nein, der Letzigrund reicht völlig.

Ich darf nicht darüber abstimmen

Die Interessengemeinschaft fordert, dass mehr Grün- und Freiräume in die Entwicklung des Areals integriert werde: «Die Bevölkerung in Zürich-West wird nochmals um rund 2000 Personen zunehmen, sodass mehr Menschen sich weniger Stadtraum teilen müssen.» Die schon heute stark frequentierten Freiräume entlang der Limmat würden noch mehr unter Druck kommen.

Die links-grünen Politiker in der Stadt Zürich gehörten im Wahlkampf 2018 grösstenteils zu den Stadiongegnern. Es formierte sich aber der sogenannte linke Flügel, ein Komitee bestehend aus prominenten Vertretern der SP, der Grünen und der AL, die sich für die künftige Credit-Suisse-Arena einsetzen. Am Mittwoch lud der linke Flügel zur Pressekonferenz und hat seine Standpunkte zur erneuten Abstimmung über das Fussballstadion dargelegt. Die wichtigsten Aussagen:

«Die beste Lösung, die es gibt»

Markus Bischoff, Kantonsrat der AL, ist überzeugt vom aktuellen Projekt: «Es ist ein schwieriger Kompromiss, aber mit Abstand die beste Lösung, die es gibt.» Es gehe dabei um den Fussball, der zur Infrastruktur einer Stadt dazugehöre. «Wir sind die grösste, wichtigste und schönste Stadt in der Schweiz, und ich möchte in dieser Stadt in einem richtigen Stadion Fussball schauen.» Zudem könne der Fussball mit einem richtigen Stadion ein Erlebnis für alle werden. «Darum ist es wichtig, das wir, die Linken, Ja zum neuen Stadion sagen.»

Esther Guyer, Kantonsrätin der Grünen: «Fussball ist bei Kindern und Jugendlichen der begehrteste Sport. Das Stadion kostet die Stadt nichts und wir bekommen dafür eine Identifikation. Ein richtiges Stadion.» Weiter sagt sie, dass die Vielfalt Zürich als Stadt ausmache und es erlaubt sei, für den Fussball einzustehen. «Hopp GC und Hopp FCZ!»

«Fussball ist der Integrationsmotor der Schweiz »

Dorothea Frei, Stadtzürcher SP-Gemeinderätin, warnt vor dem totalen Scheitern eines neuen Fussballstadions: «Die Stadt Zürich hat das Land von der Credit Suisse für 50 Millionen Franken gekauft mit der Vereinbarung, dass wenn bis ins Jahr 2035 kein neues Stadion errichtet wird, das Land zurück an die Credit Suisse geht. Ich denke nicht, dass die CS an einer erneuten Planung für ein Stadion interessiert ist.»

Françoise Bassand, Vizepräsidentin der SP MigrantInnen Schweiz: «Zürich ist eine Fussballstadt. Der Fussball leistet in unserer multikulturellen Gesellschaft Vorbildliches und ist der Integrationsmotor der Schweiz schlechthin.» Weiter erklärt sie, dass allein in der Stadt Zürich rund 5000 Kinder und Jugendliche Fussball spielen und so wichtige Lektionen fürs Leben lernen würden.



(mab)