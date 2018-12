Der Wind bläst einem mit 180 km/h ins Gesicht

Im Windkanal der neuen Indoor-Skydiving-Anlage in Winterthur ist es laut. Der Wind bläst einem mit etwa 180 Kilometer pro Stunde um die Ohren. Am Eingang zur Flugkammer steht Testperson Fabian bereit – ausgerüstet mit Helm, Ohrschutz und Anzug. Gleich wird er in dem 17 Meter hohen und 4 Meter breiten Luftkanal schweben. «Ich bin schon ein wenig nervös», so der Student.

Mit einem mulmigen Gefühl steigt Fabian mit dem Instruktor in die Kammer. Wegen des ohrenbetäubenden Lärms kommunizieren die beiden per Handzeichen. Genaue Anweisungen hatte der Student vorher erhalten.

«Es benötigt Kraft und Übung»

Nach 60 Sekunden ist das Experiment schon wieder vorbei. «Meine Angst war unbegründet. Das Gefühl des Schwebens hat mir gefallen», sagt Fabian, als er wieder sicheren Boden unter den Füssen hat. Die Kontrolle zu behalten, sei aber nicht einfach gewesen: «Das Spiel zwischen Körper und Luft benötigt Übung und Kraft.» Kleinste Bewegungen würden eine Veränderung der Flugrichtung bewirken.

Dass es Übung braucht, bestätigt Tobias Oertle, Geschäftsführer und Mitinhaber von Windwerk. Er stellte die Anlage am Donnerstag den Medien vor. Zur Zielgruppe gehören neben Sportfliegern wie Fallschirmspringer auch Leute, die ein Erlebnis suchen. Kinder ab fünf Jahren sind zugelassen. Personen mit körperlichen Beschwerden im Bereich Rücken und Schultern rate man von einer Teilnahme ab.

Zwei Flüge von je 60 Sekunden kosten 89 Franken – bis zum 16. Dezember sind es 69 Franken. Anmelden kann man sich online. Eröffnung ist am 9. Dezember 2018.





