Deutsche Fussballchaoten wüten an Eishockeyspiel

Der HC Fribourg-Gottéron kassiert ein Goal nach dem anderen. Die Heimmannschaft SC Rapperswil-Jona Lakers ist überlegen. Nach zwei Dritteln steht es 6 zu 1. Die Stimmung bei den Auswärtsfans ist angespannt. Auf Videos ist zu sehen, wie Gegenstände in Richtung Rapperswil-Fans geworfen werden. Schwarz gekleidete Männer provozieren, versuchen zur Heimkurve zu gelangen.



Sicherheitsmitarbeiter greifen ein. Sie versprühen Pfefferspray. Die Vermummten versuchen sich zu wehren, ziehen sich aber schliesslich zurück.

Anzeige erstattet

«Die Fribourg-Fans waren wohl wegen der vielen Gegen-Goals frustriert», sagt René Schmid, Medienchef bei den SC Rapperswil-Jona Lakers, zu 20 Minuten. Er bestätigt den Einsatz von Pfefferspray. Dieser sei nach einem tätlichen Angriff durch einen Chaoten auf einen Sicherheitsmitarbeiter erfolgt. «Dem Mitarbeiter wurde eine Fahnenstange gegen den Kopf geschlagen. Zudem versuchten die Fribourg-Fans die heimischen Fans zu attackieren.»

Dass Pfefferspray im Stadion überhaupt eingesetzt wird, kommt laut Schmid so gut wie nie vor: «Mir ist kein Vorfall diesbezüglich bekannt.» Wegen des Angriffs auf den Mitarbeiter hat der Eishockey-Club in der Zwischenzeit Anzeige gegen unbekannt eingereicht.

Eskalation auf Rastplatz

Schmid möchte betonen, dass die Stimmung im Stadion grundsätzlich friedlich gewesen sei: «Die heimischen Fans verhielten sich vorbildlich – auch als die Stimmung aggressiv wurde.»

Aggressiv sei die Stimmung auch auf der Heimreise der Gottéron-Anhänger gewesen. Wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte, kam es auf dem A1-Rastplatz Birrhald zu einer Auseinandersetzung mit Servette-Anhängern, die sich ebenfalls auf dem Heimweg eines Auswärtsspiels befanden.

Fans aus Deutschland mitgereist

Wie Gottéron-Fans am Montag in ihrem Forum schreiben, soll die Situation deshalb so eskaliert sein, weil sich Hooligans des deutschen Fussballvereins Eintracht Trier unter die Anhänger gemischt hatten. Eine Gottéron-Ultragruppierung unterhält eine sogenannte Fanfreundschaft mit diesen. «Was haben Hools von Eintracht Trier in unserer Fankurve verloren? Die sollen in ihrer Regionalliga randalieren und nicht unseren Verein in den Dreck ziehen», fasst ein Forumsnutzer den Grundtenor zusammen.

Auch Massnahmen werden gefordert: «Am Besten gleich alle unsere Rädelsführer und den kompletten Trupp aus Trier mit einem schweizweiten Stadionverbot belegen. So was hat keinen Platz.» Sogar im Rapperswil-Forum wird der sich friedlich verhaltende Teil der Fans aus Fribourg verteidigt: «Die Eskalation ging niemals von echten Gotteron Fans aus.»

Von Trier-Anhängern gewusst

Kritik wird auch am Sicherheitsdispositiv in Rapperswil geübt. Ein Nutzer schreibt: «Wenn man weiss, dass Trier im Anmarsch sind, sollte man sich entsprechend vorbereiten.»

René Schmid, Medienchef bei den SC Rapperswil-Jona Lakers, bestätigt, dass man kurz vor dem Spiel erfahren habe, dass Trier-Anhänger mit anreisen würden. «Wir haben das Sicherheitsdispositiv entsprechend angepasst und entsprechend Kräfte im Stadion mobilisiert, um die Situation unter Kontrolle zu halten.» Das ist laut Schmid auch gelungen. «Wir sind so deeskalierend wie möglich vorgegangen.»