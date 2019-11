Deutscher Audi-Fahrer besetzt drei Parkfelder

Parkieren ist nicht jedermanns oder jederfraus Sache. Nicht schaden tut in jedem Fall ein Blick auf die vollführte Leistung, nachdem das Auto zum Stillstand gebracht worden ist. Damit wird den Mitmenschen in den meisten Fällen viel Ärger, Wut und emotionale Ausbrüche erspart.

Umfrage Können Sie gut einparkieren? Ich bin ein Meister darin.

Von Können zu sprechen, ist bei mir verfehlt.

Weiss nicht.

Auto parkieren? Mein Velo befördere ich in jede noch so schwierige Parklücke.

Gutgetan hätte diese Selbstreflexion einem deutschen Audifahrer. Am Donnerstag parkierte er sein schwarzes Gefährt in einer Tiefgarage eines Zürcher 4-Stern-Hotels. Dabei beanspruchte er nicht ein Parkfeld, auch nicht zwei, sondern gleich drei.

Busse für Falschparkierer

Ein Leser, der die Szenerie fotografisch festgehalten hat, echauffiert sich über das Verhalten des Audi-Fahrers. Zu Recht, wenn man sich auf das Gesetz stützt. Wie Rebecca Tilen, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich, sagt, ist in der Verkehrsregelverordnung vorgeschrieben, dass Autofahrer platzsparend parkieren müssen. «Zudem muss er gemäss Signalisationsverordnung innerhalb eines Feldes parkieren, wenn dieses gekennzeichnet ist», so Tilen.

Halte sich ein Autofahrer nicht an die Verordnungen, drohe ihm eine Ordnungsbusse. Wenn das Auto zwei Stunden nicht ordnungsgemäss parkiert ist, kostet dies 40 Franken. Wenn es vier Stunden falsch abgestellt ist, muss der Besitzer des Wagens 60 Franken bezahlen, bei zehn Stunden kostet es 100 Franken. «Ab zehn Stunden erfolgt eine Verzeigung ans Statthalteramt», so Tilen.

Sollte also jemand einen Falschparkierer ausmachen, könne er die Polizei rufen, die dann die Busse respektive die Verzeigung ausstelle.

«Was versucht man da zu kompensieren?»

Dass gewisse Autofahrer das Parkfeld nicht treffen, kommt nicht selten vor. Erstaunlich ist dies aber, wenn man einen Smart nicht in einen grossen Parkplatz bringt. So geschehen in Basel. «Was versucht man da zu kompensieren?», fragt sich ein Leser. Für mehr Exempel klicken Sie sich durch die Bildstrecke.



