Die grüne Limmat ist jetzt weltbekannt

War Hulk zu Besuch in Zürich? Nein, das Fake-Bild ist Teil einer aktuellen Photoshop-Challenge auf der Onlineplattform Reddit. Ausgelöst wurde diese durch ein Foto von einer unbewilligten Aktion. Umweltaktivisten hatten am Dienstag die Limmat mit ungefährlichem Uranin giftgrün eingefärbt.

Das Bild der Aktion macht im Internet die Runde und fordert die Reddit-Community aus aller Welt heraus, darunter Personen von Schweden, Grossbritannien, Amerika, Kanada und Indien. Entstanden sind dabei witzige Fake-Fotos. Dort, wo sonst die Limmat fliesst, findet etwa ein Golfturnier Zurich Classic statt. Auch Hulk ist in Zürich zu Gast. Er steht im grünen Wasser und zeigt seine kräftigen Muskeln.

Die grüne Limmat ist in der ganzen Welt bekannt

Die bearbeiteten Fotos kommen dabei gut an. «Das ist das beste Bild», schreibt einer zum Bild mit dem Canyon. Es mache ihn an, sich das vor Ort anzuschauen. Ein anderer vergibt zehn von zehn Punkten. «Ich würde dort leben.» Ein dritter Nutzer fände es cool, wenn der Canyon in Zürich Realität wäre.

(tam)