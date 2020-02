Das sind typische Fehler von Sprachschülern

Polizeibewerber in Zürich haben Mühe mit der deutschen Sprache. So scheiterten bei der Kantonspolizei in den letzten Jahren mehr als die Hälfte der Bewerber am Deutschtest, bei der Stadtpolizei Winterthur sind es sogar zwei Drittel, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete.

Doch welche Fehler sind bei Sprachschülern überhaupt typisch? Die Schule RHZ Sprachen aus Zürich hat fünf falsche Beispielsätze formuliert. Finden Sie die Fehler in der Bildstrecke?

(tam/mon)