Mann nach Einbruchserie in Zürcher Gyms verhaftet

Im August 2018 kam es innerhalb von wenigen Tagen zu mehreren Einbruchdiebstählen in verschiedenen Fitnesscentern in der Stadt Zürich. Dabei wurden aus Garderobenschränken diverse Wertgegenstände, darunter Uhren, Mobiltelefone und ein Laptop, entwendet.

Wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilt, ging man aufgrund des Tatvorgehens von derselben Täterschaft aus. Schliesslich konnten Polizisten im Oktober in einem Fitnessstudio im Kreis 1 einen 48-Jährigen verhaften. Eine Angestellte hatte ihn in flagranti erwischt.

Über 64'000 Franken erbeutet

Aufgrund des Verdachts, dass der Mann für die Einbruchserie vom August infrage kommen könnte, wurde er an die Fachgruppe Einbruchdiebstahl der Stadtpolizei Zürich übergeben. Diese konnten dem mutmasslichen Täter nach umfangreichen Ermittlungen nun siebzehn Einbruchdiebstähle in Garderobenschränke in den Kreisen 1, 4 und 11 nachweisen.

In zwei Fällen der Einbruchserie blieb es bei einem Versuch. Insgesamt wurden Wertgegenstände und Bargeld im Wert von über 64'000 Franken erbeutet. Der geständige Tatverdächtige befindet sich zurzeit noch in Haft. Er wird ausserdem verdächtigt, in weiteren europäischen Städten ähnliche Einbruchdiebstähle begangen zu haben.

