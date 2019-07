Dieb schwimmt mit Beute 30 Minuten im Fluss

Ein 32-jähriger Schweizer verübte am Samstagmittag in Bremgarten AG einen Ladendiebstahl. Ein Verkäufer der Fust-Filiale verfolgte ihn, wie er der Polizei um 13.50 Uhr meldete. Der 32-Jährige sprang dann mit dem Diebesgut in die Reuss.

Die umgehend aufgebotenen Polizeipatrouillen versuchten vom Ufer her, den unbekannten Mann dazu zu bewegen, an Land zu schwimmen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Ebenfalls aufgeboten wurde die Feuerwehr mit einem Boot sowie auch örtliche Pontoniere zur Flussrettung. Der Mann schwamm jedoch unbeirrt weiter.

Triefend nass festgenommen

Dabei überquerte er sogar die bekannte und nicht ungefährliche Flusswelle von Bremgarten. Nach rund 30 Minuten konnte er von den Beamten dann dazu bewegt werden, das Wasser zu verlassen und sich zu stellen. Triefend nass und frierend liess er sich dann widerstandslos festnehmen.

Das Deliktsgut trug der 32-Jährige aus der Region nach wie vor in einem Sack mit sich. Bei der Befragung gab er zu verstehen, aus reinem Fluchttrieb in die Reuss gesprungen zu sein. Die Kantonspolizei nahm ihn zur Befragung auf den Polizeiposten mit und stattete ihn mit trockenen Kleidern aus.

(tam)