Unbekannte brechen in Augenarztpraxis ein

In der Nacht auf Donnerstag hat eine unbekannte Täterschaft einen Einbruchdiebstahl in eine Augenarztpraxis verübt. Der Vorfall ereignete sich beim Bachstieg in der Stadt Schaffhausen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Sie drückten mit Gewalt das Fenster einer Augenarztpraxis auf und stiegen in die Praxisräumlichkeiten ein. Die Unbekannten entwendeten hochwertige Augenarztapparaturen im Wert von mehreren zehntausend Franken, heisst es weiter. Zudem verursachten sie beim Fensteraufbruch einen Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Polizei sucht Zeugen

Die Schaffhauser Polizei bittet mögliche Augenzeugen, die auffällige Personen beziehungsweise Fahrzeuge im besagten Zeitraum in der Nähe des Tatortes gesehen haben, dies über die Telefonnummer 052 624 24 24 zu melden.

(lar)