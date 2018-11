Dieb stiehlt Geld und Handy bei Slayer-Konzert

Für einen Leser-Reporter endete das Slayer-Konzert vom Mittwoch in der Halle 622 in Oerlikon mit viel Ärger. Während die Metal-Band mit ihren Songs für Stimmung sorgte, wurden dem 49-Jährigen Portemonnaie und Handy gestohlen. «Ungefähr in der Mitte des Konzerts stellte ich fest, dass diese aus meiner Bauchtasche entwendet worden waren», sagt Sämi W.*

Es sei aussergewöhnlich, dass an einem Konzert so etwas geschehe. «Ich bin oft an Konzerten und habe noch nie von so etwas gehört.» Offenbar war W. aber nicht das einzige Opfer. Plötzlich hätten ihm zwei Personen je eine fremde Geldbörse hingestreckt. «Beide Portemonnaies gehörten nicht mir. Ich habe sie bei der Security abgegeben.» Seine Dinge fand der 49-Jährige auch nach dem Konzert nicht.

«Das müssen Profis gewesen sein»

So füllte er bei der Garderobe einen Zettel für verloren gegangene Gegenstände aus. «Dort standen etwa 15 bis 20 Leute an, die sich ebenfalls über Diebstähle beklagten.» W. berichtet auch von einem Security-Angestellten, der eine kleine Kiste mit rund zehn Portemonnaies getragen habe. «Das müssen Profis gewesen sein», vermutet der Leser-Reporter. Sie hätten lange im Voraus Tickets für das ausverkaufte Konzert ergattern müssen.

Am Donnerstag erhielt W. dann ein Telefon vom Veranstalter: Man habe sein Portemonnaie gefunden.«Ausser den Banknötli war alles noch drin. Nicht mal das Münz hat der Dieb herausgenommen», so der Leser-Reporter. Da er das Geld für die Tickets seiner beiden Kollegen zurückerhalten hatte, seien ihm sicher 300 Franken weggekommen. «Man muss jetzt wohl auch an Konzerten mit Diebstählen rechnen. Davor möchte ich warnen.»

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage, dass eine Anzeige wegen Diebstahls eingegangen sei. Der Veranstalter war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

*Name der Redaktion bekannt

