Diese Ausländer wollen Polizisten werden

Niedergelassene Ausländer sollen bei der Stadtpolizei Zürich zugelassen werden. Das fordern Politiker mit einem Vorstoss. Bisher ist der Schweizer Pass eine Grundvoraussetzung, um Stadtzürcher Polizist zu werden. Diese Hürde hat mehrere 20-Minuten-Leser davon abgehalten, ihre Zukunftspläne zu verwirklichen.

Eine davon ist eine 24-jährige Spanierin aus Glattbrugg ZH. Sie hat fest vor, Polizistin zu werden. «Ich träume seit meiner Kindheit davon», sagt sie. Besonders interessant findet sie den Bereich Kriminalität. Die aktuelle Regelung versteht sie nicht: «Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen und mein ganzes Privatleben spielt sich hier ab.»

«Es geht gar nicht, als Polizistin parteiisch zu sein»

Sie hofft schon seit einiger Zeit, dass sich die Regelung ändert, und begrüsst deshalb den politischen Vorstoss: «Es kommt doch nicht auf das Papier, sondern die Person an. Man wird ja auch intensiv auf die Eignung getestet.» Es käme ihr auch nicht in den Sinn, wegen ihrer Nationalität Landsleute zu bevorzugen. «Es geht gar nicht, als Polizistin parteiisch zu sein.»

Um ihren Traum verwirklichen zu können, habe sie auch schon überlegt, sich einbürgern zu lassen. «Das werde ich sowieso tun.» Ebenfalls möglich wäre für sie gewesen, in einem anderen Kanton zu arbeiten. «Das kann ich aber wegen Vorschriften bezüglich des Arbeitswegs nicht machen», sagt die 24-Jährige. Sobald die Regelung in Zürich gelockert sei, werde sie sich bewerben. «Das müsste ich mir nicht zweimal überlegen.»

«Ich war enttäuscht, als es nicht klappte»

Bereits mit einer Bewerbung versucht hat es der 28-jährige Familienvater P. S.* «Ich war sehr enttäuscht, als es wegen dem fehlenden Pass nicht geklappt hat.» Er wollte schon als kleiner Knabe ein Polizist sein. In seiner Heimat im Kosovo habe er einen Verwandten, der Teil einer Spezialeinheit ist. «Das hat mich schon immer fasziniert.»

Heute arbeitet S. als Sicherheitsmitarbeiter, doch er würde sich sofort bewerben, wenn die Regelung geändert wird. Er findet, dass auch Ausländer die Chance verdient hätten, Polizist zu werden. «In jedem Beruf muss man die Regeln einhalten. Das gilt für Schweizer und Ausländer.»

Einbürgerung liegt finanziell nicht drin

Polizist ist auch ein Kindheitstraum von Hauswart T. S.* aus Goldau. «Es ist sicher ein gutes Gefühl, wenn man den Leuten zeigen kann, dass man da ist und in Notsituationen hilft», so der 30-Jährige, der seit 27 Jahren in der Schweiz lebt.

Er hat sich auch schon überlegt, sich einbürgern zu lassen, doch das liege finanziell derzeit nicht drin. Die Regelung findet er ungerecht: «Ich bin nicht vorbestraft und nie negativ aufgefallen. Ich würde den Job gleich machen wie ein Schweizer.»

*Namen der Redaktion bekannt

