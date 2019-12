Für diese Strassenhunde gab es ein Happy End

Das Zürcher Ehepaar Tobias und Noëlle Fueter hat im rumänischen Prioresti einen zwei Hektaren grossen Tierpark erschaffen. Unter dem Namen The Dog Rose nehmen der Filmemacher und die Ex-Bankerin dort traumatisierte und teilweise schwer verletzte Strassenhunde auf, pflegen sie zusammen mit ihrem Team und versuchen, ein Zuhause für sie zu finden. Gegenüber 20 Minuten erzählt das Ehepaar Fueter von elf der schönsten Hunde-Happy-Ends, die es im Tierpark erleben durfte.

Daisy

Daisy musste schon als kleiner Welpe vor den Supermärkten um Futter betteln, um nicht zu verhungern. Als Lisa und Henrika – zwei Volontärinnen – sie ins Tierheim brachten, ass sie erst mal einen halben Tag durch. Vorstandsmitglied Caroline verliebte sich sofort in Daisys grosses Herz und ihre noch riesigeren Ohren und adoptierte sie. Jetzt lebt Daisy glücklich an der Zürcher Goldküste.

Pipa

Pipa wurde in einer frostigen Winternacht halb verfroren als winziger Welpe in einem Plastiksack an den Zaun des Tierheims gehängt. Nur mit Glück wurde sie rechtzeitig gefunden. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion erhielt Pipa eine notfallmässige Bluttransfusion und wurde so vor dem sicheren Tod gerettet. Dies genau in der Nacht, in der die geliebte Strassenhündin Dillie der beiden Tierheimgründer Noëlle und Tobi Fueter in der Schweiz verstarb. Als die beiden von der kleinen Pipa hörten, wussten sie, dass ihre Dillie zurückgekehrt ist.

Peggy

Beinahe bis zu Unkenntlichkeit an Nase, Ohren und Schwanz verstümmelt, wurde Peggy auf einem Abfallhaufen gefunden. Trotz des Albtraums, den ihr Menschen zugefügt hatten, war sie sofort äusserst zutraulich. Wir fanden einen Tierchirurgie-Spezialisten, der Peggy soweit möglich rekonstruierte. Peggy hat ein wundervolles Zuhause gefunden.

Winnie

Winnie wurde dem Dog-Rose-Team vor dem Tierheim mit einem stark angeschwollenen Auge gefunden. Ursache für die Schwellung war möglicherweise eine Bisswunde. Winnies Auge konnte leider nicht gerettet werden, doch der Kleine bezirzte mit seinem Charme und seinem coolen Piratenlook eine Hundeliebhaberin. So fand er ein schönes Zuhause in Frankreich und geniesst das Leben in vollen Zügen.

Chester

Chester war ein kleines Häufchen Elend, als er von den Dog-Rose-Tierärzten auf der Strasse gefunden wurde. Er zitterte am ganzen Leib und atmete ganz schwach, da er am Parvovirus erkrankt war. Sein Leben hing an einem dünnen Faden. Nach wochenlangem Überlebenskampf und Pflege rund um die Uhr war er endlich über dem Berg. Dank seinem fröhlichen Naturell wurde er sofort nach England adoptiert. Nun springt er im neuen Zuhause herum wie ein aufgestellter Springfloh.

Poi

Poi war von Anfang an im Dog-Rose-Tierheim. Sie zitterte im bitterkalten rumänischen Winter immer ganz fürchterlich, da sie an einem schlimmen Parasiten litt, der ihr das Fell ausfallen liess. Dank monatelanger Pflege kam ihr Fell zurück. Und im Sommer 2017 hat sie im fortgeschrittenen Alter endlich ein Zuhause in der Ostschweiz gefunden.

Amma

Amma ist eine zehnjährige Mischling-Dame. Sie wurde von unserer Volontärin Eve in sehr schlechter Verfassung auf der Strasse gefunden: Die Ärzte diagnostizierten Demodex. Dank sofortiger medizinischer Versorgung wurde Amma schnell wieder gesund und führt nun von ihrem neuen englischen Zuhause aus stolz den Instagram-Account ihrer Besitzer.

Dima

Dima wurde als Baby mit fünf Geschwistern mutterlos auf der viel befahrenen Autobahn nach Bukarest gefunden. Er war sehr schwach und scheu, gewöhnte sich aber schnell an das Leben im Tierheim und wurde von einer Schweizer Familie mit drei Kleinkindern adoptiert. Mit ihnen spielt er seither liebevoll und gewinnt einen Agility-Wettbewerb nach dem anderen.

Khepra

Khepra war so von Zecken befallen, dass man kaum ihr Gesicht erkannte. Es dauerte mehr als zwei Stunden, um alle Zecken einzeln zu entfernen. Wie alle anderen Hunde im Tierheim auch, wurde Khepra sofort untersucht und anschliessend gegen alle gängigen Krankheiten geimpft. So war sie schon nach wenigen Monaten bereit für die internationale Adoption. Nun kann sie in der Schweiz mit Kindern und anderen Hunde herumtollen, so viel sie will.

Sammy

Sammy war schon immer ein Charmeur, nur war er so zerzaust und verwirrt ohne Mama und Papa, dass er sich im Tierheim kaum zurechtfand. Erst als ihn Nadine, die Chefin der englischen Partnerorganisation Underdog International, in die Arme schloss, beruhigte er sich. Sammy flog schnurstracks zu ihr und macht nun als Posterdog auf Instagram Werbung für die Organisation seiner Chefin, damit kein Strassenhund mehr leiden muss.

Roma

Ohne Roma hätte es The Dog Rose nie gegeben: Gefunden wurde er von der Gründerin Noëlle Fueter in einem dunklen Loch, gemeinsam mit neun weiteren Geschwistern. Aber nur er und seine kleine Schwester waren noch am Leben. Von der Mutter keine Spur. Der kleine Roma war schwach und durch den Schock der toten Geschwister völlig apathisch. Die Dog-Rose-Inhaber entschieden sich, den Kleinen zu retten. Sie fanden eine rumänische Tierärztin und Helfer, die Roma aufpäppelten und alle nötigen Papiere und Impfungen für die Adoption organisierten. Monate später tollte Roma in den Schweizer Bergen.

(wed)