Diese Mieter ziehen in den «Circle»

Am grössten Hochbauprojekt der Schweiz ist der Rohbau abgeschlossen, die letzte Decke von «The Circle» wurde vor wenigen Wochen betoniert. Die Fassadenmontage läuft nach Plan, und bereits in wenigen Tagen wird die restliche Bauschutzwand demontiert.

Anfang August fand zudem die erste Mietflächenübergabe statt. Diese Geschäfte und Institutionen werden zu finden sein:

• Zwei Hyatt-Hotels

• Das Gesundheitszentrum USZ

• Das Zürcher Startup Westhive für Coworking

• Eine Kindertagesstätte

• Das Fitnesscenter Kieser Training

• Coop mit dem italienischen Format «Sapori d’Italia»

• Der Hauptsitz der Edelweiss Air

• Das Schweizer Informatikunternehmen Inventx

• Die Lungenliga Zürich

• Globus

Die Eröffnung der publikumswirksamen Flächen findet am 1. September 2020 statt. Einige Büromieter werden ihre Flächen bereits früher beziehen. So auch die Flughafen Zürich AG, die schon im April nächsten Jahres ihren neuen Hauptsitz an den Flughafenkopf verlegt.

Bis 80 Prozent vermietet

«Die Vorvermietungsquote liegt derzeit bei rund zwei Drittel», sagte Flughafen-CEO Stephan Widrig anlässlich der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen. Bis zur Eröffnung sollen 75 bis 80 Prozent der Flächen vermietet sein.

Im ersten Halbjahr hat der Flughafen unter anderem die Fluggesellschaft Edelweiss und Globus als Mieter gewinnen können. «Wir verfügen zudem über eine gut gefüllte Pipeline mit weiteren Kandidaten», so Widrig weiter. Die Konditionen der abgeschlossenen Mietverträge würden bislang auch weitgehend dem Businessplan entsprechen.

(kat)