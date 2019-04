Diese Strassenlampe ist auch ein Blitzer

Unter Tarnnetzen, hinter Strassenschildern versteckt oder integriert in parkierte Autos – im Kanton Zürich haben die Polizeikorps unterschiedliche kreative Varianten entwickelt, um ihre Blitzkästen vor Temposündern zu verstecken. Wie der «Zürcher Unterländer» schreibt, geht man auch bei der Stadtpolizei Bülach moderne Wege in Sachen Blitzer.

An der Kasernenstrasse hing über das Osterwochenende ein Messgerät an einer Strassenlampe. Nur wer sehr genau hinschaute, erkannte den hängenden Blitzer auch. «Das Geschwindigkeitsmessgerät haben wir schon ein paar Mal dort aufgehängt. Nach einigen Tagen wird es jeweils wieder umplatziert», sagt der Chef der Stadtpolizei Bülach gegenüber dem «Zürcher Unterländer». Dies sei einfach eine andere Möglichkeit, um die Geschwindigkeit zu messen, im Vergleich zu mobilen Geräten, die am Strassenrand stehen würden.

