Diese Wohnung kostet 24'500 Franken pro Monat

Seeanstoss mit privatem Bootshafen, 270 Quadratmeter Wohnfläche sowie ein Fitness- und Wellnessbereich inklusive Swimmingpool: Das gibt es an der Seestrasse in Kilchberg ZH für monatlich 24'500 Franken. Die exklusive Maisonettewohnung mit 5,5 Zimmern gehört zur Anlage Schooren und wurde 2008 gebaut. Die Luxuswohnung bietet laut Inserat auf Homegate «erstklassigen Komfort, ausgefeilte Haustechnik und eine stilvolle Gestaltung in auserlesenen Materialien».

Im Gartengeschoss gibt es einen Eingangsbereich sowie drei Schlafzimmer mit je einem Bad. Ein Schlafzimmer hat eine begehbare Ankleide. Das Obergeschoss bietet ein grosses Wohnzimmer und eine offene Küche, von der man in den Garten und auf den See blicken kann. Alles ist verbunden mit einem internen Lift. «Diese Wohnung bietet aussergewöhnlich viel Luxus und Extras – eine spezielle Immobilie für eine eingeschränkte Zielgruppe», sagt Sabina Furler, CEO von der Firma Walde Immobilien, die für das Inserat verantwortlich ist.

Es gibt bereits Interessenten

Der Mietpreis sei vom Auftraggeber festgesetzt worden. «Klar liegt der Mietpreis über dem üblichen Mass. Die Frage ist, ob man sich das leisten will.» Es gebe wohlhabende Leute, die sich exklusive Uhren oder Autos kauften. Andere würden eben eine Wohnung mit einzigartiger Seesicht mieten. Laut Furler gibt es laufend Anfragen: «Wir durften die Wohnung schon einigen Interessierten zeigen.»

Für Immobilien-Experte Claudio Saputelli von der UBS ist klar: «Das ist ein absolutes High-End-Angebot.» Nur selten gebe es solche Angebote in der Region Zürich. An Exklusivität sei dieses Objekt unter anderem wegen des Seeanstosses fast nicht zu überbieten. Das sei mit ein Grund für den hohen Mietpreis. Ein weiterer Faktor sei, dass es sich nicht um eine klassische Mietwohnung handle. «Verschiedene Zusatzdienstleistungen beispielsweise im Wellnessbereich sind bei solchen Angeboten oft inklusive.»

«Mietpreis muss für Rendite so hoch sein»

Für den hohen Mietpreis sieht Saputelli aber noch einen dritten Grund: «Solche exklusiven Liegenschaften haben extrem hohe Kaufpreise. Um eine Rendite von etwa zwei bis drei Prozent zu erwirtschaften, muss man einen so hohen Mietpreis verlangen.» Ob das Objekt bald vermietet sein wird, kann Saputelli nicht sagen. Es sei vermutlich schwierig, einen Mieter zu finden. «Am ehesten dürften Personen aus dem Ausland daran interessiert sein.»

Potenziellen Kunden in diesem Segment sei es wichtig, dass sie etwas Exklusives erhalten. Der Preis und die Form spiele dabei nicht so eine grosse Rolle. «Wer sich so etwas leistet, dem ist es egal, wie teuer es ist und ob er die Wohnung mietet oder kauft. Die Hauptsache ist für ihn, dass er darin leben kann.»

