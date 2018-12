Riesenschildkröten-Babys rührten den Zoo-Chef

Die grossen Publikumsmagnete wie Elefäntli oder Löwen kamen 2018 im Zoo nicht zur Welt. Trotzdem ist die Geburtenliste lang. Laut Zookurator Robert Zingg waren es sicher um die 100 Tiere – darunter Pinguine, Riesenschildkröten, Zwergziegen, Affen, Wölfe, Hirschziegenantilopen und Burma-Leierhirsche: «So viele sind nicht ungewöhnlich. Schliesslich gehören die Zucht und Erhaltung von Tierarten zu unseren Aufgaben.»

Die meisten der Jungtiere werden an andere Zoos in Europa weitergegeben. So haben die Türkisvögel und Waldrappen den Zoo bereits verlassen. Säuger bleiben länger, bis man sie abgeben kann. Ob in den nächsten Wochen weitere Geburten anstehen, ist Zingg nicht bekannt. Doch nun zurück zu denen, die dieses Jahr besonders für Aufsehen gesorgt haben.

Viel Nachwuchs bei Riesenschildkröten

Zinggs Herz schlägt eigentlich mehr für Vögel und Säuger, doch die Geburten der Galápagos-Riesenschildkröten hat ihn dieses Jahr am meisten berührt. Neun schlüpften zwischen Februar und April – bis sie sich aus dem Ei befreit haben, dauert es drei bis vier Tage. Die Mutter Nigrita ist 82 Jahre alt und hat bereits 101 Tiere zur Welt gebracht. Laut Zingg ist der Zoo Zürich bisher die einzige zoologische Einrichtung in Europa, die Galápagos-Riesenschildkröten züchten konnte.

Junge Affen dank neuen Männchen

Ebenfalls sind im Zoo zwischen Ende Mai und Anfang September sieben Dscheladas geboren worden, und zwar dank neuen Männchen, die 2016 nach Zürich kamen. Auch in der Masoala-Halle gab es bei den Affen Nachwuchs. Drei Rote Varis erblickten Mitte Jahr das Licht der Welt.

Ein Todesfall bei den Wölfen

Fünf Mongolische Wölfe wurden am ersten Mai geboren. Aus medizinischen Gründen starb eines der Babys in den ersten Wochen. Laut Zingg gehören solche Todesfälle aber dazu: «Obwohl wir medizinische Hilfe anbieten können, sind einige Junge einfach zu lebensschwach.»

Gipseier für mehr junge Pinguine

Bei den Königspinguinen haben es vier Junge geschafft. Die restlichen drei Eier waren entweder unbefruchtet oder das Küken starb beim Schlupf oder kurz danach. Die Motivation zur Betreuung von Eiern und Jungtieren ist stark ausgeprägt, und so kamen sich die Eltern während der Brut teilweise gegenseitig ins Gehege. Da sich Königspinguine immer wieder gegenseitig die Eier oder sogar Jungtiere klauten, setzten die Pfleger auch Gipseier ein, um die Situation zu entschärfen.

Todesdrama bei den Schwarzhalsschwänen

Die Schwarzhalsschwäne wählten als Nestplatz die Insel der Kapuzineraffen. Diese Wahl war nicht gerade glücklich, denn die Kapuziner zerstörten die Eier und töteten die Küken. Deshalb sammelten Zoomitarbeiter die nächsten Eier ein, legten sie in den Inkubator und schoben sie kurz vor dem Schlupf einer Moschusente unter. Tatsächlich schlüpften vier Junge. Die Ente war dann ihre Ersatzmutter. Leider starben zwei der Jungschwäne überraschend.

Unverhoffter Nachwuchs bei den Wallabys

Seit dem Frühling tummeln sich in der Australienanlage im Zoo Zürich Koalas und Wallabys. Ein kleines Wallaby kam aus Deutschland unbemerkt im Beutel seiner Mutter angereist. Geboren worden war es aber schon 2017.

(som)