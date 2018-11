20-Jähriger kandidiert für den Bundesrat

Am 5. Dezember wird über die Nachfolge der Bundesräte Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard entschieden. Das

Jugendparlament des Kantons Zürich hat nun ihren Präsidenten Dominic Täubert offiziell für die Kandidatur für einen der beiden Sitze nominiert. Der 20-Jährige ist überzeugt: «Unsere Generation darf nicht unterschätzt werden. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu nachhaltigen Lösungen beizutragen – ob in einem Jugendrat, im Gemeindeparlament oder im Bundesrat.»

Umfrage Braucht es unter 30-Jährige in der Schweizer Regierung? Auf jeden Fall – vor allem für bevorstehende Herausforderungen wie den Klimawandel oder die Digitalisierung.

Nein, für solche Ämter braucht es langjährige Erfahrung.

Mich interessiert Politik nicht.

Wie das Jugendparlament des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung schreibt, seien unter 30-Jährige in Parlament und Behörden noch immer eine Seltenheit. Die junge Bevölkerungsgruppe sei in der Politik stark untervertreten und das, obwohl die heutigen Entscheidungen ganz besonders die kommenden Generationen betreffen würden. Dies soll sich mit der Wahl ihres Präsidenten in den Bundesrat – so unwahrscheinlich sie auch sein mag – ändern.

Junge Sicht von unserer Generation besonders gefragt

Fakt ist: Noch nie wurde eine Person unter 30 Jahren in die Schweizer Regierung gewählt. «Warum denn nicht? Die Vertretung der Altersgruppen sollte auch berücksichtigt werden, wie die Geschlechter, Sprachregionen und politischen Lager. Oft macht das Alter einen grösseren Unterschied als andere Kriterien», argumentiert Täubert. «Für grosse bevorstehende Herausforderungen wie den Klimawandel, die Digitalisierung und die Globalisierung ist die langfristige und junge Sicht von unserer Generation ganz besonders gefragt.»

Mit der Nomination Täuberts möchte der Vorstand des Jugendparlaments Kanton Zürich ein Zeichen für die Wichtigkeit von jungen Menschen, die sich in Jugendparlamenten und Jungparteien politisch engagieren, setzen.

Zukunftsgerechte Lösungen

In der Schweiz gibt es rund 70 Jugendparlamente und Jugendräte, in denen sich junge Menschen ins politische und gesellschaftliche Leben aktiv einbringen, «damit die untervertretene Bevölkerungsgruppe dennoch mitsprechen kann», heisst es in der Mitteilung weiter.

(rab)