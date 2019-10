Velos geklaut, um Kokain-Konsum zu finanzieren

Ein 50-jähriger Italiener hat im Frühling 2017 in Zürich innert kurzer Zeit 55 Velos gestohlen. Er fotografierte die vorwiegend zwischen Sihlquai und Stadelhofen geklauten Velos mit dem Handy und stellte sie zum Verkauf auf eine Internetplattform. Für seine Angebote fand er schnell zwei Käufer, die ihm die gestohlenen Velos jeweils zu einem günstigen Preis abnahmen. Viele der Fahrräder hatten einen Neuwert von mehreren Tausend Franken. Laut Anklageschrift hat der 50-Jährige zudem mit seiner Ehefrau mindestens 220 Gramm Heroingemisch und knapp 40 Gramm reines Heroin verkauft.

Nun wurde der Italiener, der in der Schweiz geboren ist, vom Bezirksgericht Zürich wegen gewerbsmässigen Diebstahls und Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen, wie die «NZZ» berichtet. Der Mann, der derzeit wegen einer anderen Strafe bereits im Gefängnis sitzt, muss 28 Monate länger hinter Gitter bleiben und eine Busse von 1500 Franken bezahlen. Zudem wird er für sieben Jahre des Landes verwiesen. Seine Frau kassierte wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Diese wird zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben. Sie muss das Land wegen der Härtefallklausel nicht verlassen.

«Dringend neues Geld für Drogen»

Die Diebstähle beging der Italiener, der seit mehr als zwei Jahrzehnten drogenabhängig und auch auf Sozialhilfe angewiesen ist, in einer Zeit von intensivem Kokain-Konsum. Er habe kaum ein Auge zugetan und dringend immer neues Geld für den Kauf der Drogen beschaffen müssen, hat er vor Gericht angegeben. Laut seinem Verteidiger hat er die Velos für rund 150 Franken verkauft und so einen Gesamterlös von 8500 Franken erzielt.

Bereits in einer früheren Gerichtsverhandlung im Januar 2017 konnten dem Beschuldigten neben Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz rund zehn Fahrraddiebstähle nachgewiesen werden. Der Täter war der Polizei in den Jahren 2015 und 2016 mehrmals wegen seines Rucksacks mit Werkzeug zum Knacken von Veloschlössern aufgefallen und präventiv kontrolliert worden. Die gestohlenen Fahrräder stellte er meist ein paar Hundert Meter vom Tatort entfernt ab und bot sie mit einem Zettel mit seiner Telefonnummer zum Verkauf an.

(lar/tam)