Durch Gemälde spazieren, statt sie nur anzuschauen

Ferdinand Hodler und Paul Klee – Werke dieser bekannten Schweizer Maler erwachen in der Maag-Halle in Zürich zum Leben. Besucher von «Illuminated Art» können die Gemälde der beiden verstorbenen Künstler in überdimensionaler Grösse anschauen und darin spazieren. «Man betrachtet Bilder nicht mehr, sondern man erlebt sie», sagt Roman Beranek, Creative Director vom Zürcher Künstlerkollektiv Projektil.

Dieses hat bereits den Innenhof beim Zürcher Landesmuseum und das Innere der St.-Jakob-Kirche am Stauff­acher in Zürich beleuchtet. Nun ist es auch bei dieser Ausstellung verantwortlich für das Zusammenspiel von analoger und digitaler Kunst. «Ich hoffe, den Künstlern hätte es gefallen, wenn sie selbst hätten dabei sein können», sagt Beranek.

Die Ausstellung dauert vom 8. August bis 19. September 2019.

