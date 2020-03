BMW-Fahrer (24) post vor Kollege und baut Unfall

Am Samstag verlor ein Fahrzeuglenker in der Tiefgarage Archhöfe in Winterthur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 24-Jährige hatte versucht, einen Kumpel mit seinen Fahrkünsten zu beeindrucken.

Kurz vor 23.00 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung, dass ein Autolenker in einem Parkhaus an der Meisenstrasse in einen Betonpfeiler gefahren sei. Erste Abklärungen ergaben, dass der junge Schweizer mit dem Aufheulen des Motors und dem Durchdrehen der Reifen seinem Kollegen imponieren wollte.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einen Betonpfeiler. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von mehreren Tausend Franken. Der Lenker und sein Kollege wurden zur Befragung auf die Wache gebracht.

(kle)