E-Bike-Fahrer stirbt nach Unfall mit Auto

Am Samstag gegen 09.20 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Weinlandstrasse in Richtung Andelfingen ZH. Auf der Höhe der Einmündung Flaachtalstrasse kam es aus zurzeit noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit dem dahinter, in gleicher Richtung, fahrenden Auto einer 33-jährigen Lenkerin. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der Velofahrer noch auf der Unfallstelle. Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte, blieb die Autofahrerin unverletzt.

Wegen des Unfalls wurde der Strassenabschnitt für rund drei Stunden gesperrt. Durch die Feuerwehr Andelfingen und Umgebung wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen.

(mon)