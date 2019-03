ETH beantragt Entlassung von Professorin

Sexuelle Belästigung und schikanierte Studenten – in den vergangenen Monaten erhielt die ETH Zürich immer wieder negative Schlagzeilen. Mehrere Untersuchungen sind und waren die Folge davon. Wie die Hochschule am Donnerstag bekannt gibt, hat sie beim ETH-Rat die Entlassung einer Professorin des ehemaligen Instituts für Astronomie beantragt.

Zudem passt die Hochschule ihre Strukturen und Prozesse an und lanciert ein umfangreiches Massnahmenpaket zur Verbesserung der Führungs- und Betreuungssituation an der Hochschule. So sollen Doktorierende von mindestens zwei Personen betreut werden. Zudem sind der Ausbau des Angebots von Führungskursen für Professoren und eine Fachstelle geplant für Meldungen zu sexueller Belästigung und Mobbing.

«Die ETH hat als Institution Fehler gemacht»

ETH-Präsident Joël Mesot äusserte an der Medienkonferenz vom Donnerstag sein Bedauern darüber, dass es in der Vergangenheit zu Fällen von fehlerhaftem Führungsverhalten gekommen sei: «Ich möchte im Namen der ETH alle um Verzeihung bitten, die vom Fehlverhalten ihrer Vorgesetzten betroffen waren.» Man erwarte einen respektvollen Umgang miteinander, alles andere sei inakzeptabel.

Diese Fälle nur auf das Fehlverhalten einzelner Professorinnen und Professoren zurückzuführen, greife jedoch zu kurz: «Die ETH hat als Institution Fehler gemacht.» Die Eskalationswege hätten bei konkreten Meldungen nicht immer funktioniert und die Kommunikation mit den Betroffenen sei während der Verfahren nicht immer optimal gewesen.

Entlassungsverfahren eingeleitet

So geschehen im Fall rund um eine Professorin am ehemaligen Institut für Astronomie. Gegen die Professorin hatte die ETH im Oktober 2018 ein Entlassungsverfahren eingeleitet. Dazu wurde eine Kommission zur Überprüfung der Angemessenheit der Kündigung einberufen.

Nun habe die Schulleitung der ETH Zürich beim ETH-Rat einen Antrag auf Entlassung eingereicht. Dieser Entscheid fiel, obwohl die einberufene Kommission zum Schluss gekommen war, dass eine Entlassung aus juristischer Sicht eher nicht gerechtfertigt sei.

Keine vertrauensvolle Zusammenarbeit

Die Kommission zur Überprüfung der Angemessenheit einer Entlassung hält aber auch fest, dass die Vorwürfe im Untersuchungsbericht weitgehend zutreffen. So sei das Verhalten der Professorin angesichts der starken Abhängigkeit von Doktorierenden inakzeptabel und sie zeige keine Einsicht. Sie sei daher eng zu begleiten und dürfe eigentlich nie mehr, mindestens aber zwei Jahre lang keine Doktorierenden betreuen.

Weil die Betreuung von Doktorierenden aber zu den zentralen Pflichten aller ETH-Professoren zählt, weil nach Meinung der Schulleitung jegliche Einsicht fehlt und die Schulleitung keine Aussicht auf Besserung erkennt, sieht sie die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben.

Weitere Verfahren

Neben dem Fall am ehemaligen Institut für Astronomie laufen noch zwei weitere formelle Verfahren: eine Administrativuntersuchung am Departement für Biosysteme in Basel und am Departement für Maschinenbau und Verfahrenstechnik eine Untersuchung wegen möglichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Weil es sich um laufende Verfahren handelt, konnte Mesot dazu am Donnerstag keine weiteren Informationen geben.

Am Departement für Architektur hat sich der betroffene Professor nach dem Abschluss einer Disziplinaruntersuchung im Januar entschieden, die ETH zu verlassen.

(tam/sda)