ETH überholt Cambridge im Hochschulranking

Die ETH Zürich hat ihre bisher beste Platzierung in einem Hochschulranking erreicht: Im sogenannten QS-Ranking schaffte sie es auf Platz 6 der besten Hochschulen weltweit. Sie konnte die University of Cambridge überholen und ist neu hinter Oxford Platz zwei in Gesamteuropa, wie die ETH mitteilte. In Kontinentaleuropa behauptet sie sich nach wie vor als beste Hochschule.

Platz 1 bis 3 belegen seit Jahren die gleichen US-Institutionen: das Massachusetts Institute of Technology (MIT), die Stanford University und die Harvard University. Dann folgt die britische University of Oxford, die neu von Rang 5 auf Rang 4 aufsteigen und damit das US-amerikanische California Institute of Technology überholen konnte.

Schweizer Universitäten haben sich im Rang verbessert

Die ETH Lausanne (EPFL) konnte ihr Ranking wieder etwas verbessern, nachdem sie im vergangenen Jahr erstmals aus den Top 20 gefallen war. Von Rang 22 rückte sie wieder auf Platz 18 vor. Ebenfalls leicht verbessern konnte sich die Universität Zürich von Platz 78 auf Rang 76.

In den Top 200 finden sich weitere Schweizer Hochschulen auf der Weltrangliste, namentlich die Universitäten Genf (Rang 110), Bern (123), Basel (151) und Lausanne (153).

Die Berater von QS erstellen das Ranking anhand von Befragungsergebnissen unter Wissenschaftlern und Arbeitgebern sowie Statistiken zu Publikationen, Betreuungsverhältnis von Dozierenden zu Studierenden und Internationalität einer Hochschule. Besonders beim Renommee bei Wissenschaftlern und Arbeitgebern habe sich die ETH verbessert, schrieb diese in ihrer Mitteilung.

