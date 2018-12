Bundesratskandidat (20) erzürnt Jungparteien

Für eine Überraschung sorgte im November die Bundesratskandidatur des 20-jährigen Dominic Täubert. Das Jugendparlament des Kantons Zürich gab in einer Medienmitteilung bekannt, dass sie ihren Präsidenten offiziell für die Kandidatur am 5. Dezember nominiert habe. Obwohl gleich klar war, dass die Chancen des Jungpolitikers eher gering sind, zeigte sich der 20-Jährige zuversichtlich: «Unsere Generation darf nicht unterschätzt werden.»

Nun behauptet eine Person aus Täuberts Umfeld, dass die Kandidatur ein Fake sei. Der 20-Jährige mache das nur, um mediale Aufmerksamkeit zu erhalten und seine Chancen für die Kantonsratswahlen zu erhöhen. In einem privaten Gruppenchat, der 20 Minuten vorliegt, antwortet Täubert auf die Frage, ob er ernsthaft interessiert sei: «Offiziell gegenüber den Medien schon. Das gehört zum Spiel dazu. Aber nein, natürlich nicht.»

«Das ist nicht tolerierbar»

Bei den Jungparteien kritisiert man Täuberts Verhalten. So findet Sandro Lienhart, Präsident der Jungfreisinnigen Kanton Zürich, das äusserst bedenklich: «Es ist allen gegenüber unfair, die ernsthaft Politik betreiben.» Ein Gag sei mal erlaubt, aber das gehe zu weit: «Trotz seiner jungen Jahre ist das nicht tolerierbar.»

Der 27-Jährige kämpfe selber oft darum, ernst genommen zu werden: «Wenn es um die Kantonsratskandidatur geht, heisst es oft, man habe zu wenig Erfahrung und müsse noch ein wenig warten.» Dumm sei es deshalb zu glauben, dass man aufgrund der medialen Bekanntheit in den Kantonsrat gewählt werden könnte.

«Das Vorgehen ist problematisch»

Auch bei der Jungen SVP findet man Täuberts Vorgehen problematisch. «Wir Jungpolitiker krampfen und engagieren uns überall», sagt Präsidentin Camille Lothe. So etwas schade nicht nur ihm, sondern kratze an der Glaubwürdigkeit anderer Jungparteien. Sie selbst sei von der Kandidatur überrascht gewesen: «Vor allem, weil nicht die EVP, sondern das Jugendparlament des Kantons Zürich ihn nominiert hat.»

Eine private Organisation, die von staatlichen Mitteln finanziert werde, könne so etwas nicht bringen, so Lothe. Zudem hätte man im Voraus eine Diskussion über eine Mitgliederversammlung mit allen Mitgliedern führen können, die er repräsentieren möchte: «Und nicht diese einfach vor vollendete Tatsachen stellen.»

Bei der Juso zeigt man sich enttäuscht über eine mögliche Fake-Kandidatur Täuberts. «Trotzdem ist es extrem wichtig, dass junge Menschen stärker in der Politik und auch im Bundesrat vertreten sind», so Co-Präsidentin Nadia Kuhn. «Schliesslich sind wir es, die in der Welt leben werden, die jetzt gestaltet wird.»

«Es ist kein Fake»

Und was sagt der Jungpolitiker zu den ganzen Vorwürfen? Täubert rechtfertigt sich: «Ein Fake ist die Kandidatur sicherlich nicht.» Es handle sich weder um einen Witz noch um eine Täuschung der Öffentlichkeit: «Auch wenn die Chancen sehr gering sind, würde ich die Wahl mit grösstem Respekt dem Amt gegenüber annehmen», so der 20-Jährige. Zudem soll die Aktion nicht seiner persönlichen Bekanntheit dienen und habe auch nichts mit den Kantonsratswahlen zu tun.

Mit der Kandidatur gehe es ihm in erster Linie darum, ein Zeichen für mehr junge Menschen in politischen Ämtern zu setzen, und nicht um die Wahl selbst. Es sei eine Kandidatur mit Augenzwinkern, so der Täubert: «Für die einen ist das vielleicht ein bisschen zu frech – aber so dürfen wir als Junge hoffentlich noch sein.»

Schade findet der 20-Jährige zudem, dass jemand die Nachrichten aus dem Gruppenchat an die Öffentlichkeit getragen hat: «Ich bin davon ausgegangen, dass in diesem privaten Umfeld nicht jede Äusserung auf die Goldwaage gelegt wird, und bin enttäuscht, dass eine Person dem Jugendparlament auf diese Weise schaden möchte.»

