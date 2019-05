Ein Toter bei Brand im Kreis 3

Kurz vor 07.30 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bertastrasse zu einem Brand, wie die Stadtpolizei mitteilt. Während der Löscharbeiten stiessen die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich auf eine tote Person, deren Identität noch nicht fest steht. Diesbezügliche Abklärungen nehmen die Stadtpolizei und das Institut für Rechtsmedizin vor.

Die Brandursache ist unklar und wird derzeit von Detektiven der Stadtpolizei Zürich, Brandermittlern der Kantonspolizei Zürich sowie vom Forensischen Institut Zürich untersucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich gemäss Mitteilung auf rund 80‘000 Franken.

Wohnungstür war verschlossen

Die Haupteingangstür des Mehrfamilienhauses war beim Eintreffen der Rettungskräfte verschlossen. Daher entschieden sich die Angehörigen der Berufsfeuerwehr, via Anstellleiter einen Löschangriff von aussen zu starten und über ein Zimmerfenster in die Wohnung einzusteigen, so die Stapo.

Ein teilweise im Vollbrand stehender Raum konnte innert weniger Minuten gelöscht werden. Andere Wohnungen im Haus wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen.

