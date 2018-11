Einbrecher hatten dieses Wochenende Hochsaison

Die frühe Dämmerung an den Herbsttagen lockt auch dieses Jahr die Einbrecher in den Grossraum Zürich. Aktuell scheint wieder Hochsaison zu sein, wie mehrere Medienmitteilungen und Kampagnen der Polizeikorps zeigen.

So vermeldete die Kantonspolizei Aargau am Samstagmittag etwa, dass es in den 24 Stunden zuvor zu insgesamt 12 Einbrüchen in 12 Gemeinden kam. Richtig fette Beute machten Einbrecher am Freitagabend in der Goldküstengemeinde Herrliberg. Laut der Kantonspolizei Zürich haben Unbekannte die Terrassentüre einer Wohnung aufgebrochen und entwendeten mehrere Luxusuhren im Wert von über 150'000 Fr. Anschliessend konnten die Einbrecher unbemerkt flüchten.

Grosse Fahndungsaktion mit 140 Einsatzkräften

Die Hochsaison für Einbrecher sorgte am Samstagabend für eine grossangelegte Fahndungsaktion im Kanton Aargau. 140 Einsatzkräfte von Kantons-, Transport- und Regionalpolizei kontrollierten Hauptachsen sowie Autobahnanschlüsse und richteten grosse Kontrollstellen in mehreren Gemeinden ein. «Jedes Fahrzeug wurde angehalten und überprüft», teilt die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mit. Zivile Einsatzkräfte waren zudem in Bahnhöfen, Innenstädten und Einkaufszentren unterwegs und fahndeten nach Verdächtigen.

Insgesamt wurden bei der Aktion 13 Personen verhaftet: Zwei davon nach einem Fluchtversuch – zwei weitere kurz nach einem Einbruchsversuch. Ausserdem wurden vier Fahrzeuglenker positiv auf Drogenkonsum kontrolliert, zwei Lenker in angetrunkenem Zustand angetroffen und einen Jugendliche, der aus einem Heim abgehauen war, wurden ebenfalls erwischt.

Das ganze Protokoll der grossangelegten Aktion gegen Einbrecher im Kanton Aargau:

- Einen ersten Fahndungserfolg gab es kurz nach 15 Uhr in Hunzenschwil, wo ein Personenwagen mit drei Kosovaren angehalten wurde, die sich illegal in der Schweiz aufhielten. Sie wurden vorläufig festgenommen.

- Kurz nach 15.30 Uhr wurde in Aarburg ein Personenwagen angehalten, in dem ein Kosovare sowie zwei Albaner unterwegs waren. Sie führten eine grössere Summe Bargeld mit sich. Bei der genaueren Kontrolle wurden im Armaturenbrett verbaut über zehn Gramm Heroin sichergestellt. Die drei Autoinsassen wurden inhaftiert.

- Kurz nach 18 Uhr wurden in Oftringen zwei Albaner angehalten, die angeblich einen Spaziergang machten. Beide trugen Handschuhe und Taschenlampen auf sich und verfügten nur über sehr wenig Bargeld. Zudem gab es Hinweise auf Heroin und Kokain. Beide wurden festgenommen.

- Nach 19 Uhr flüchte in Küttingen ein Personenwagen, als die Insassen kontrolliert werden sollten. Bei der Flucht wurde eine Tasche mit Schraubenziehern aus dem fahrenden Fahrzeug geworfen. Der Wagen konnte nach kurzer Verfolgung angehalten werden. Die beiden Georgier, die sich darin befanden, wurden verhaftet.

- Um 20.20 Uhr wurde in Rupperswil ein Fahrzeug mit zwei Kosovaren und einem Italiener angehalten. Die Kontrolle ergab, dass einer der Kosovaren zur Verhaftung ausgeschrieben war.

- Unmittelbar nach 23 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass in Aarau in eine Firma eingebrochen worden war. Die Polizei konnte in der Nähe des Tatortes zwei Jugendliche, einen Schweizer und einen Italiener, anhalten. Sie führten Pfefferspray, Werkzeuge, Handschuhe und eine grössere Menge Geld mit sich. Abklärungen ergaben, dass die beiden vor dem Einbruchsversuch in Aarau bereits in Schönenwerd einen Einbruchdiebstahl verübt hatten. Sie wurden verhaftet.

(wed/sda)