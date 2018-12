Eine Person stirbt nach Kollision mit Transporter

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr kam es auf der Baslerstrasse in Bad Zurzach zu einem schweren Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Aargau in einem Schreiben mitteilt.

Ein Lieferwagen fuhr vom Zentrum kommend in allgemeine Richtung Rietheim. Auf der Höhe der Einkaufsläden geriet dieser, aus noch unbekannten Gründen, auf das Trottoir. Der Lieferwagen rasierte diverse Schutzpfosten ab, kollidierte mit zwei

Fussgängerinnen und prallte anschliessend gegen einen

Baum, wo er zum Stillstand kam.

Lenker mittelschwer verletzt

Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb eine 39-

jährige Fussgängerin noch auf der Unfallstelle. Die zweite

Frau (69) wurde mit schweren Verletzungen mit dem

Helikopter ins Spital geflogen. Der 71- jährige Lenker des

Lieferwagens wurde mit mittelschweren Verletzungen

ebenfalls hospitalisiert.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die

Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach ein Verfahren eröffnet.

Für die umfangreiche Tatbestandsaufnahme musste der

Bereich um die Unfallstelle grossräumig abgesperrt und der

Verkehr umgeleitet werden. Rund 50 Rettungskräfte waren

im Einsatz, darunter mehrere Ambulanzen, die Rettungshelikopter der AAA und der Rega, die Feuerwehr

Bad Zurzach, die Regionalpolizei Bad Zurzach und die

Kantonspolizei.

(20 Minuten)