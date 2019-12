Einsatzkräfte bergen tote Frau aus der Töss

Die Stadtpolizei Winterthur wurde am Samstag über eine in der Töss treibende Person informiert. Die ausgerückte Rega habe in der Nähe der Affenschlucht in Neftenbach ZH schliesslich eine Frau entdeckt, berichtet «toponline.ch».

Die Frau konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Die Bergung sei gegen 15 Uhr erfolgt und wegen der starken Strömung schwierig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben zur toten Person liegen nicht vor – die Ermittlungen laufen.

(scl)