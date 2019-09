Elefant Maxi feiert Geburi, doch er wird immer dünner

Der Elefantenbulle Maxi feiert am Mittwoch seinen 50. Geburtstag – wobei, so genau weiss es der Zoo gar nicht. Maxis Papiere geben als Geburtsdatum lediglich 1969/70 an. Ein Geschenk erhält der Asiatische Elefantenbulle nicht. Die Pfleger werden dem Riesen aber sicher ein paar zusätzliche Apfelschnitze zustecken.

Umfrage Mögen Sie Elefanten? Ja, ich mag die sensiblen Dickhäuter.

Ich finde sie okay.

Es gibt Tiere, die ich mehr mag.

Nein, die wirken immer so grimmig.

Seit 38 Jahren lebt der ehemalige Zirkuselefant nun schon im Zürcher Zoo. Er war mit den Pflegern stets freundlich und im Training machte er brav mit. Ausser er war in der Musth, dem hormonellen Ausnahmezustand, der bei Elefantenbullen einmal pro Jahr auftritt. Dann zeigte sich Maxi mürrisch und wollte seine Ruhe.

Zwölf direkte Nachkommen

In der Musth war Maxi laut dem Zoo nun aber schon einige Jahre nicht mehr. Es ist deshalb auch nicht anzunehmen, dass er noch weiteren Nachwuchs zeugt. Zu Maxis Stammbaum zählen zwölf direkte Nachkommen, zahlreiche Enkel sowie zwei Ur-Enkel.

Für Schlagzeilen sorgte Maxi, als er seiner Enkelin Ruwani unfreiwillig ein Bad bescherte. Der Elefantenbulle war dermassen genervt, dass er Ruwani kurzerhand ins Wasser schubste. Die Szene zeichnete eine Überwachungskamera im Hintergrund des Kaeng-Krachan-Elefantenparks im Zoo Zürich auf.

Maxi warf seine Enkelin Ruwani kurzerhand ins Wasser



Erneut Gewicht verloren

Mit seinen 50 Jahren zählt Maxi langsam aber sicher zu den betagten Tieren. Das Alter ist auch nicht spurlos am stolzen Bullen vorbeigegangen. Vor zwei Jahren verlor er deutlich an Gewicht. Der einstige 6,5-Tonnen-Brocken wog keine fünf Tonnen mehr. Er wurde unter Beobachtung gestellt und wieder rundlicher gefüttert. In den vergangenen Wochen hat er nun wieder an Gewicht verloren.

Trotzdem ist der alte Herr immer noch eine imposante Erscheinung. Hahn im Korb ist Maxi schon seit einigen Jahren nicht mehr. Im Jahr 2014 zog Jungbulle Thai in die Zürcher Elefantengruppe. Drei Jahre später sorgte er erstmals für Nachwuchs – mit einer Tochter von Maxi.

(sda)