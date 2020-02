Elefant Maxi ist tot

Wie der Zoo Zürich am Montag mitteilte, ist der betagte Elefantenbulle Maxi gestorben. In der Mitteilung heisst es, dass das Tier aufgrund seiner zunehmenden Altersbeschwerden eingeschläfert werden musste. Maxi wurde 50 Jahre alt. Zu Maxis Stammbaum zählen zwölf direkte Nachkommen, zahlreiche Enkel sowie zwei Ur-Enkel.

Erst vor ein paar Tagen durfte sich der Zoo noch über die Geburt eines Elefantenkalbes freuen. Am Mittwoch hat Elefantenkuh Indi ihr viertes Kalb zur Welt gebracht. Das Elefäntli hat den Namen Umesh erhalten.

Von Thailand nach England nach Zürich

Maxi wurde 1969/70 in Thailand geboren und kam 1971 in den Zoo Dudley in England. Ein Jahr später wechselte er zum Zirkusunternehmen Chipperfield, wo er mit auf Tournee ging. Nach einem kurzen Aufenthalt im Safaripark Longleat kam Maxi am 15. September 1981 – vor gut 38 Jahren – nach Zürich.

Den Umzug nach Zürich machte eine Erweiterung der 1971 eröffneten Elefantenanlage um einen Bullenstall möglich. Hier wurde der gut trainierte Maxi im geschützten Kontakt betreut. Maxi erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen: Am 27. Juli 1984 kam mit Komali der erste Elefantennachwuchs im Zoo Zürich zur Welt.

2014 bezog Maxi mit den anderen Elefanten den neuen Kaeng Krachan Elefantenpark. Hatte sich Maxi in seinem alten Umfeld bei Veränderungen oft unsicher und vorsichtig gezeigt, erkundete er sein neues Zuhause sehr forsch und zielstrebig. Am neuen Ort erhielt er im gleichen Jahr den jüngeren Bullen Thai als Gesellschafter.



Im September feierte Elefantenbulle Maxi im Zoo Zürich seinen 50. Geburtstag. (Video: Keystone-SDA)

(mon)