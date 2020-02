Elefanten-Baby kommt im Zoo Zürich zur Welt

Die 34-jährige Elefantenkuh Indi hat am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ihr viertes Kalb zur Welt gebracht. Die Geburt fand in der Innenanlage des Kaeng Krachan Elefantenparks im Kreis von Indis Familie statt. Die beiden Töchter Chandra und Omysha waren mit dabei.

Umfrage Wirst du das Elefantenbaby im Zoo Zürich besuchen? Ja, es ist herzig.

Vielleicht, wenn ich Zeit habe.

Nein, ich gehe nicht gern in den Zoo.

Bei Arbeitsbeginn fanden die Tierpfleger eine nunmehr vierköpfige Gruppe vor, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt. Am Tag zuvor hatte Indi etwas Flüssigkeit verloren, was als möglicher Hinweis auf eine in den nächsten Tagen anstehende Geburt gedeutet wurde.

Kalb hat noch keinen Namen

Das noch namenlose Bullenkalb steht schon sehr sicher auf seinen Beinen und sucht gezielt nach den Zitzen bei seiner Mutter. Es kam nach einer Tragzeit von 627 Tagen mit einem Geburtsgewicht von 150 Kilogramm zur Welt. Vater des Jungtieres ist der gut 15-jährige Bulle Thai.

Der Zoo Zürich erwartet dieses Jahr drei Elefantengeburten. Die erste Geburt hat nun stattgefunden. Es ist die dritte Geburt iKaeng Krachan Elefantenpark, der 2014 eröffnet wurde. Insgesamt ist es die zwölfte Geburt im Zoo Zürich.

Elefanten-Nachwuchs im Zoo Zürich

(tam)