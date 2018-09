Erkennen Sie den Fehler auf der Kinder-Medaille?

11'683 Teilnehmer und ideale Bedingungen – der 39. Greifenseelauf am Samstag war ein voller Erfolg. Auch über 1700 Kinder haben teilgenommen und den 1,2 bis 1,6 Kilometer langen Mini-Greifenseelauf in Angriff genommen. Als Belohnung gab es anschliessend eine Erinnerungsmedaille. «Meine Tochter war stolz, nach ihrem ersten Lauf eine Medaille in den Händen zu halten», sagt eine 34-jährige Mutter aus Uster.

Überrascht hat die Mutter später aber festgestellt, dass es einen Schreibfehler auf der Medaille hat: «Gfreifenseelauf» statt Greifenseelauf. «Ich habe meiner 6-jährigen Tochter nichts davon gesagt. Die Enttäuschung wäre wohl gross.» Die Erwachsenen hätten aber darüber gelacht – und auch Erbarmen mit den Verantwortlichen gezeigt.

Die Organisatoren haben bereits während des Anlasses gemerkt, dass es einen Schreibfehler auf der Medaille hat. «Wir können uns nicht erklären, wie das passiert ist», sagt der ehemalige Spitzenläufer Markus Ryffel, der für den Sportanlass verantwortlich ist. Man habe das Logo ohne Schreibfehler an die Produktionsfirma gesendet. «Es tut uns leid, dass die Kinder eine falsche Medaille erhalten haben.»

(tam)