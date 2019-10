Erneut verliert Junglenker Kontrolle über BMW

Ein Horror-Unfall bei dem eine Frau und ihre vierjährige Tochter lebensbedrohlich verletzt wurden, sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. Ein 20-jähriger Kosovare verlor die Kontrolle über einen 600 PS starken BMW und kollidierte frontal mit dem Ford der 42-jährigen Frau. Der 20-Jährige wurde verhaftet – Untersuchungshaft wurde beantragt.

Am Mittwochmittag kam es nun zu einem ähnlichen Unfall auf der Kemptthalstrasse in Effretikon ZH. Erneut verlor ein 19-jähriger Junglenker die Kontrolle über seinen BMW, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte heftig in einen entgegenkommenden Kleintransporter.

Der junge Mazedonier sowie der 54-jährige Lenker des Kleintransporters wurden nicht verletzt. Es entstand jedoch ein grosser Sachschaden, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilt.

(20M)