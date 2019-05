Ersin (23) zeigt, wie laut sein Audi RS3 ist

Mit seinem Audi RS3 fährt der 23-Jährige Ersin aus Dietikon mehrmals an der Kamera von 20 Minuten vorbei und gibt absichtlich etwas mehr Gas als ­nötig. Es tönt ein bisschen wie auf einer Rennstrecke, Ohropax braucht man jedoch nicht. Der junge Mann steigt aus und sagt: «Mein Auto ist nicht zu laut.»

Die Polizei sah das anders. Insgesamt 930 Franken Busse und Gebühren hätte der Schweizer zahlen müssen, weil er auf seiner Heimfahrt von Schlieren nach Dietikon an einem Abend im November 2018 zu viel Lärm verursacht haben soll und die nötigen Papiere gefehlt hatten. Im April musste er deswegen vor dem Bezirksgericht antraben, wie damals die «Limmattaler Zeitung» berichtete.

Dieses sprach ihn vom Vorwurf frei, dass er vermeidbaren Lärm erzeugt habe. Es blieb so lediglich bei einer Busse von 20 Franken wegen eines fehlenden Fahrzeugpapiers. Dieses hat Ersin in der Zwischenzeit nachbestellt. «Es war alles korrekt eingetragen.»

«Richter war gleicher Meinung»

Mit diesem noch nicht rechtskräftigen Urteil ist Ersin zufrieden: «Der Richter war gleicher Meinung wie ich. Lärm ist subjektiv.» Für den einen sei ein Flugzeug laut, für den anderen ein Auto. Zum Vorwurf, dass er beim Losfahren an Ampeln mehrmals stark beschleunigt und dabei viel Lärm verursacht habe, habe der Richter gesagt, dass man durchaus zügig losfahren dürfe und man das auch solle.

Die Gegenseite dagegen scheint mit dem Urteil nicht einverstanden zu sein. In einem Brief wurde dem 23-Jährigen mitgeteilt, dass das Statthalteramt Dietikon Berufung angemeldet hat. Damit könnte der Fall vor Obergericht kommen. Ersin wandet sich deshalb an die Medien. Er versteht das nicht.

«Ich gehe auf eine Rennpiste»

«Klar, ich fahre einen Sportwagen, und solche Autos sind lauter als andere», räumt er ein. Doch er ist überzeugt, dass er am besagten Abend nicht zu laut unterwegs war. Sein Auto verfüge zum Beispiel auch nicht über einen Klappenauspuff. Er habe sich ebenfalls nicht immer wieder absichtlich zurückfallen lassen, um dann bei hoher Lärmemission kurz stark zu beschleunigen. «Wenn ich laut fahren will, gehe ich auf die deutsche Autobahn oder auf eine Rennpiste. Dann kann ich so viel Lärm machen, wie ich will.»

