«Für KFC-Eröffnung haben wir Jokertag eingelöst»

Aufregung bei den KFC-Fans: Am Donnerstag eröffnet der US-Fast-Food-Riese Kentucky Fried Chicken seine erste Filiale im Grossraum Zürich – an der Industriestrasse in Volketswil. Bereits bei der Eröffnung der ersten Deutschschweizer Filiale in Bern kam es im Juni zu einem Grossandrang.

«Bisher ist KFC in der Schweiz super angekommen; wir freuen uns, endlich auch im Raum Zürich zu sein», sagt der Schweizer CEO Marco Schepers. Er rechnet damit, dass spätestens zur Mittagszeit die Filiale in Volketswil überrannt wird. Was ihn so sicher macht: «Schon in unserer Filiale in Singen in Deutschland kommen mittlerweile rund 50 Prozent aus dem Raum Zürich», erklärt Schepers.

«Ich bestelle mir als Erstes den grössten KFC-Bucket»

Drei Schüler haben extra ihren Jokertag eingelöst, um die ersten Kunden der neuen KFC-Filiale zu sein: «Wir hatten keinen Bock auf die Schule und konnten unsere Eltern davon überzeugen, dass das ein guter Grund ist, um einen Jokertag einzusetzen», sagt einer der Schüler. Die Mitschüler seien sehr neidisch.

Die allerersten Kunden der Filiale waren die drei Schüler aber nicht. Diesen Platz schnappte sich der 22-Jährige Lawrence S.: «Ich bin seit heute Morgen früh aufgeregt. Jetzt, da es endlich losgeht, habe ich ein gutes Bauchgefühl.» Er werde sich nun gleich den grössten Bucket mit frittiertem Poulet bestellen, den es auf der Menükarte gibt.

«Ich warte seit 12 Jahren auf einen KFC in Zürich»

Ein Mann steht kurz nach 12 Uhr seit über 45 Minuten in der Warteschlange: «Das macht mir nichts aus, ich habe jetzt schon 12 Jahre gewartet, bis KFC endlich nach Zürich kommt.» Er kaufe gleich das Mittag- und Abendessen. «Zwei Burger und ein Bucket.»

Vier Schülerinnen sind für die Mittagspause extra von Altstetten nach Volketswil gekommen: «Als die Schule aus war, sind wir gleich los – wir freuen uns mega!»



«Haben Jokertag eingelöst für das KFC-Opening»

(tam/wed)