Erste Schnellroute für Velofahrer

Die erste Winterthurer Veloschnellroute wird konkret: Sie entsteht am Rennweg. Baustart ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 920'000 Franken.

Veloschnellrouten sind längere und durchgängige Routen, auf denen Velofahrerinnen und -fahrer möglichst störungsfrei und ungehindert vorankommen. Sie sind genügend breit und kreuzungsarm. Im Kanton Zürich sind zwar verschiedene solche Veloschnellrouten geplant, aber noch nicht realisiert. Winterthur ist als Pilotstadt dabei.

Spur wird 4,8 Meter breit

Am Rennweg, im Abschnitt Wart- bis Schützenstrasse, wird nun die erste Winterthurer Veloschnellroute erstellt und zwar mit einer Breite von 4,8 Metern, wie das Departement Bau am Freitag mitteilte. Für die Fussgänger gibt es ein Trottoir. Das Projekt liegt ab Freitag im Tiefbauamt öffentlich auf. An den Kosten werden sich auch Bund und Kanton beteiligen.

