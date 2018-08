Erstmals 2 Mio Badigäste in der Stadt Zürich

Die Eintrittszahlen der Stadtzürcher Badeanlagen haben am Montag, 20. August 2018, die Zwei-Millionen-Marke überschritten – erstmals seit 1999, als das elektronische Zutrittssystem eingeführt wurde. 103 Tage nach Saisonbeginn verzeichnen die vierzehn von der Stadt Zürich betriebenen Sommerbäder bereits 2'012'137 Eintritte.

«Zürich ist in Bezug auf die Badeanlagen weltweit beinahe einzigartig», teilte Sportvorsteher Filippo Leutenegger (FDP) am Dienstagnachmittag mit. «Wir hatten in diesem Jahr unzählige Anfragen aus dem Ausland, die sich über unsere Infrastruktur informieren wollten. Dass man diesen gewaltigen Ansturm von über zwei Million Besuchenden bewältigen konnte, spricht für unsere Anlagen und unser Personal.»

Mythenquai hat die höchste Besucherfrequenz

Die bisher besucherstärkste Saison war 2015 mit 1,83 Millionen Eintritten bis Saisonschluss. Hocherfreut über den Verlauf der

Badesaison 2018 ist auch Patrick Müller, Abteilungsleiter Badeanlagen: «Wir freuen uns für unsere Gäste, die so viele wunderbare Sommertage in unseren Badeanlagen erleben dür-

fen.»

Die höchste Besucherfrequenz verzeichnet nach wie vor das Strandbad Mythenquai mit über 271'000 Badegästen. Ebenfalls hohe Frequenzen verzeichnen das Strandbad Tiefenbrunnen

mit über 226'000 Gästen und das Gratisbad Au-Höngg mit 180'000 Gästen.

(20M)