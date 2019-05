Ex-Nationalrat will neue Parkhäuser verbieten

Viel war vom Grünen-Politiker Jonas Fricker nicht zu hören, seit der Aargauer nach einem Auschwitz-Vergleich Ende 2017 aus dem Nationalrat zurückgetreten war.

Als Präsident der Aargauer Regionalgruppe von Fussverkehr Schweiz ist der 42-Jährige aber weiterhin aktiv. Wie andere Stadtparteien hat gemäss der «Aargauer Zeitung» nun auch Fussverkehr eine Stellungnahme zum neuen Reglement der Stadt Baden eingereicht, das für eine nachhaltige städtische Mobilität sorgen soll. Unter anderem fordert die Gruppe, den Bau von neuen Parkhäusern in der Stadt Baden künftig zu verbieten.

Mehr Platz für andere Verkehrsteilnehmer

«Wir sind zudem der Ansicht, dass die Stadt das Parkierungsangebot auf dem Stand von 2018 plafonieren soll. Und wegfallende Parkplätze sollen in der Regel nicht mehr ersetzt werden», sagte Fricker zur Zeitung. Denn der öffentliche Raum sei ein umworbenes und knappes Gut. «Wenn es weniger Parkplätze gibt, fahren tendenziell weniger Autos in die Stadt und es hat mehr Platz für die restlichen Verkehrsteilnehmer.»

Dass die Klimadebatte derzeit von fast allen Parteien thematisiert wird, freut Fricker. Der Badener will zudem, dass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Gesamtverkehr in Baden bis im Jahr 2028 um 10 Prozent sinkt. Stattdessen sollen Fuss-, Velo- und öffentlicher Verkehr gefördert werden.

