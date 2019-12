Ex-Präsident Langhart tritt aus SVP aus

Nach den Verlusten bei den Kantonsratswahlen im März hat es bei der SVP Zürich geknallt. Die Parteispitze trat zurück und schuf Platz für neue Köpfe. Darunter war auch der Präsident Konrad Langhart. Er kritisierte seine Partei und die Vorgehensweise darauf heftig.

Nun geht der 55-jährige Landwirt noch einen Schritt weiter. Nach 33 Jahren tritt er aus der Partei aus, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. «Ich habe erkannt, dass ich nicht in eine Oppositions- und Protestpartei gehöre», zitiert ihn der «Tages-Anzeiger». Als Präsident sei es ihm nicht gelungen, die SVP wieder näher zu den ursprünglichen Wählerinnen und Wählern zu bringen. «Die internen Widerstände waren zu gross.»

Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, der Austritt aber unumgänglich. «Ich kann und will die Ausrichtung der Partei, wie sie in den letzten Jahren und Monaten stattgefunden hat, nicht mehr länger mittragen.» Sein Mandat im Kantonsrat will er aber nicht abgeben.

(tam)