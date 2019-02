Ex-Taliban-Geisel ist jetzt Frau Gemeindeammann

Mit ihrem damaligen Freund David Och war Daniela Widmer 2011 in einem VW-Bus in Pakistan unterwegs, als die beiden Reisenden in die Fänge der Taliban gerieten und entführt wurden. Erst nach 259 Tagen gelang den beiden Geiseln die Flucht. Nun engagiert sich die 35-jährige Ex-Polizistin in der Politik. Seit 2018 ist sie Gemeinderätin im Aargauer Ort Bellikon, seit zehn Tagen offiziell Vorsteherin der Behörde.

Der Parteilosen gelang die Wahl zur Frau Gemeindeammann am 10. Februar klar, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Als einzige offizielle Kandidatin erzielte sie 376 von 429 gültigen Stimmen und tritt damit die Nachfolge des langjährigen Ammanns Hans Peter Kurth an, der zurückgetreten war.

Einstimmig unterstützt

Die Kandidatur von Widmer wurde von den drei verbleibenden Gemeinderäten einstimmig unterstützt, wie in den Gemeindenachrichten vom Dezember zu lesen war. Man werde die Kandidatin «gern in ihrem Bestreben unterstützen, Bellikon als Frau Gemeindeammann in eine gute und erfreuliche Zukunft zu führen».

Warum engagiert sich die Ex-Geisel als Lokalpolitikerin? «Hier im Dorf kann ich viel bewirken und mitgestalten», sagt sie zur Zeitung. Als eine Art Gegenleistung an die Allgemeinheit für die Unterstützung des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten in der Sache der Geiselnahme sieht sie das nicht. Das habe nach der Rückkehr bereits stattgefunden. «Für mich steht jetzt die Arbeit für unser Dorf im Vordergrund.»

